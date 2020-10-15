Kredi Risk Raporu sorgulama işlemi ücretsiz olarak nasıl yapılmaktadır?

Kredi notu, kredi çekmek isteyen vatandaşların ödemeleri ve tüm banka işlemleri için gerekli olan bir bilgidir. Kurumlardan yapılacak kredi notu öğrenme işlemleri için ücret talep edilirken pek çok vatandaş kredi notunu ücretsiz olarak nasıl öğrenebileceğini araştırmaktadır. Özel ve kamu bankaları için öğrenilmesi ve bilinmesi gerekli olan kredi notunu ücretsiz öğrenmek için neler yapılacağı ise merak edilmektedir.

Kredi notu nedir?

Kredi notu, ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerini alabilmek için bankaların belirlediği bir not sistemidir. Bu not sistemi daha önce çekilen kredilerin ödemeleri sonrasında belirlenmektedir. Banka ile ne kadar anlaşmalı olduğunuz ve ödemelerin ne kadar düzenli yapıldığı belirleyen kredi notları kredi başvuru halinde çok önemli bir bilgidir. Kredi notu düşük olan vatandaşlara bankalar kredi verirken daha zor verirken kredi notu yüksek olan kişilere verilen krediler vatandaşın kredi notuna göre daha avantajlı olabilmektedir.

Kredi notu ücretsiz olarak nasıl hesaplanır?

Türkiye’nin ilk ve tek olan Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından yapılacak ilk kredi risk raporunda ücretsiz olarak işlemlerinizi yaparak kredi notunuzu öğrenebilirsiniz. 0 – 2000 arasında belirlenen kredi notları sayesinde hangi bankanın size kredi verip hangi bankanın kredi vermeyeceğini öğrenebilirsiniz. Diğer kredi hesaplaması yapan kurum olan BKM Ekspresten ilk defa sorgulama yapacak olan kişiler ise bu işlemlerini 1 TL karşılığında yapabilirler.

Akbank Direkt kredi notu sorgulama

Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi notu hesaplaması bir defaya mahsus olarak ücretsiz olarak yapılabilmektedir. Bunun için ilk olarak Akbank müşterilerinin telefonlarına Akbank Direkt uygulamasını indirerek Findeks raporu bölümünden bir kereye mahsus olarak kredi notunu öğrenebilirler.

Ücretsiz kredi raporu sorgulama nasıl yapılmaktadır?

Ücretsiz kredi raporu sorgulama için yukarıda belirtilen uygulamaların telefonlara kurulması gerekmektedir. Daha sonrasında işleme başlanılabilir. İşlemin yapılabilmesi için,

Başvurular ve Nakit İhtiyaçlarım

Findeks KKB Risk Raporu

Bireysel Risk Raporu sekmesine giriş yaparak e-mail ve onay butonuna tıklayarak sorgulama sonucunuzu mail adresinizden alabilirsiniz.

Halkbank ücretsiz kredi raporu nasıl sorgulanır?

BKM Ekspres 1 TL’ye kredi notu sorgulama

Bankalar artık kredi notu hesaplamalarını ücretsiz olarak sağlayabilmektedir. Halkbank üzerinden kredi notunu öğrenmek isteyen kişilerin yapması gerekenler Halkbank Dialog hattını arayarak bilgi alınmasıdır. Halkbank Dialog çağrı numarası ise 0850 222 0 400 veya 444 0 400’dür.

Bu işlemi yapabilmek için öncelikle BKM Ekspres findeks notu sorgulama bölümüne girilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında sisteme para yükleyerek veya kart bilgilerinizi vererek sorgulama işlemini başlatabilir ve sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi notu sorgulama nasıl yapılır?

Devlet bankası denildiği zaman akla ilk gelen bankalardan bir tanesi olan Ziraat Bankası da bir defaya mahsus olarak kredi notu sorgulaması yapabilmektedir. Bunu yapabilmek için mobil veya online bankacılık sistemine girerek başvurular, risk sorgulaması, KKB risk raporu sekmesi üzerinden sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

SMS ile kredi notu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

GSM operatörlerinin yeni yeni sağlamaya başladığı hizmetlerden bir tanesi olan telefon üzerinden kredi notu hesaplamalarında operatörler farklı isteklerde bulunmaktadır.

Turkcell SMS ile kredi notu öğrenme

Turkcell üzerinden SMS ile kredi notunuzu öğrenebilmek için T.C kimlik numarası ve doğum tarihi yazılarak 1122’ye SMS göndermeniz gerekmektedir.

Türk Telekom SMS ile kredi notu sorgulama nasıl yapılır?

Türk Telekom’da aynı hizmeti kullanmaktadır. Bunun için Turkcell’de yapıldığı gibi T.C kimlik numarası yazılarak boşluk bırakılmalı ve doğum tarihinin girilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında 1122’ye SMS gönderilerek sorgulama işlemi sağlanmaktadır.

Vodafone SMS ile kredi notu sorgulama

Vodafone üzerinden de kredi notu sorgulanması yapılabilmektedir. Bunun için yapılması gerekenler diğer GSM operatörleri ile aynıdır. Kısaca T.C kimlik numarası yazılara boşluk bırakılmalı ve doğum yılı yazılmalıdır. Daha sonrasında 1122’ye SMS gönderilmelidir. Bu işlemler tüm GSM operatörlerinde aynıdır ve bu sayede sizde kredi risk raporu sorgulamanızı yapabilirsiniz.