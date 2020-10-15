İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi ve indirim!
Hükumetten kurumlar vergisine ciro düzenlemesi...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri işbirliği anlaşması imzalayacak
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri...

Kredi Risk Raporu sorgulama işlemi ücretsiz olarak nasıl yapılmaktadır?

Bankaların kredi çekecek vatandaşlardan özellikle talep ettiği kredi notu hesaplamaları merak etmektedir. Özellikle kredi sorgulama işleminin nasıl ücretsiz yapılacağı konusu merak edilmeye devam etmektedir.

15 Ekim 2020 Perşembe 16:04
Kredi Risk Raporu sorgulama işlemi ücretsiz olarak nasıl yapılmaktadır?
Takip Et:

Kredi notu, kredi çekmek isteyen vatandaşların ödemeleri ve tüm banka işlemleri için gerekli olan bir bilgidir. Kurumlardan yapılacak kredi notu öğrenme işlemleri için ücret talep edilirken pek çok vatandaş kredi notunu ücretsiz olarak nasıl öğrenebileceğini araştırmaktadır. Özel ve kamu bankaları için öğrenilmesi ve bilinmesi gerekli olan kredi notunu ücretsiz öğrenmek için neler yapılacağı ise merak edilmektedir.

Kredi notu nedir?

Kredi notu, ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerini alabilmek için bankaların belirlediği bir not sistemidir. Bu not sistemi daha önce çekilen kredilerin ödemeleri sonrasında belirlenmektedir. Banka ile ne kadar anlaşmalı olduğunuz ve ödemelerin ne kadar düzenli yapıldığı belirleyen kredi notları kredi başvuru halinde çok önemli bir bilgidir. Kredi notu düşük olan vatandaşlara bankalar kredi verirken daha zor verirken kredi notu yüksek olan kişilere verilen krediler vatandaşın kredi notuna göre daha avantajlı olabilmektedir.

Kredi notu ücretsiz olarak nasıl hesaplanır?

Türkiye’nin ilk ve tek olan Kredi Kayıt Bürosu (KKB) tarafından yapılacak ilk kredi risk raporunda ücretsiz olarak işlemlerinizi yaparak kredi notunuzu öğrenebilirsiniz. 0 – 2000 arasında belirlenen kredi notları sayesinde hangi bankanın size kredi verip hangi bankanın kredi vermeyeceğini öğrenebilirsiniz. Diğer kredi hesaplaması yapan kurum olan BKM Ekspresten ilk defa sorgulama yapacak olan kişiler ise bu işlemlerini 1 TL karşılığında yapabilirler.

Akbank Direkt kredi notu sorgulama

Akbank Direkt uygulaması üzerinden de kredi notu hesaplaması bir defaya mahsus olarak ücretsiz olarak yapılabilmektedir. Bunun için ilk olarak Akbank müşterilerinin telefonlarına Akbank Direkt uygulamasını indirerek Findeks raporu bölümünden bir kereye mahsus olarak kredi notunu öğrenebilirler.

Ücretsiz kredi raporu sorgulama nasıl yapılmaktadır?

Ücretsiz kredi raporu sorgulama için yukarıda belirtilen uygulamaların telefonlara kurulması gerekmektedir. Daha sonrasında işleme başlanılabilir. İşlemin yapılabilmesi için,

  • Başvurular ve Nakit İhtiyaçlarım
  • Findeks KKB Risk Raporu
  • Bireysel Risk Raporu sekmesine giriş yaparak e-mail ve onay butonuna tıklayarak sorgulama sonucunuzu mail adresinizden alabilirsiniz.

Halkbank ücretsiz kredi raporu nasıl sorgulanır?


Bankalar artık kredi notu hesaplamalarını ücretsiz olarak sağlayabilmektedir. Halkbank üzerinden kredi notunu öğrenmek isteyen kişilerin yapması gerekenler Halkbank Dialog hattını arayarak bilgi alınmasıdır. Halkbank Dialog çağrı numarası ise 0850 222 0 400 veya 444 0 400’dür.

BKM Ekspres 1 TL’ye kredi notu sorgulama

Bu işlemi yapabilmek için öncelikle BKM Ekspres findeks notu sorgulama bölümüne girilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında sisteme para yükleyerek veya kart bilgilerinizi vererek sorgulama işlemini başlatabilir ve sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi notu sorgulama nasıl yapılır?

Devlet bankası denildiği zaman akla ilk gelen bankalardan bir tanesi olan Ziraat Bankası da bir defaya mahsus olarak kredi notu sorgulaması yapabilmektedir. Bunu yapabilmek için mobil veya online bankacılık sistemine girerek başvurular, risk sorgulaması, KKB risk raporu sekmesi üzerinden sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

SMS ile kredi notu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

GSM operatörlerinin yeni yeni sağlamaya başladığı hizmetlerden bir tanesi olan telefon üzerinden kredi notu hesaplamalarında operatörler farklı isteklerde bulunmaktadır.

Turkcell SMS ile kredi notu öğrenme

Turkcell üzerinden SMS ile kredi notunuzu öğrenebilmek için T.C kimlik numarası ve doğum tarihi yazılarak 1122’ye SMS göndermeniz gerekmektedir.

Türk Telekom SMS ile kredi notu sorgulama nasıl yapılır?

Türk Telekom’da aynı hizmeti kullanmaktadır. Bunun için Turkcell’de yapıldığı gibi T.C kimlik numarası yazılarak boşluk bırakılmalı ve doğum tarihinin girilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında 1122’ye SMS gönderilerek sorgulama işlemi sağlanmaktadır.

Vodafone SMS ile kredi notu sorgulama

Vodafone üzerinden de kredi notu sorgulanması yapılabilmektedir. Bunun için yapılması gerekenler diğer GSM operatörleri ile aynıdır. Kısaca T.C kimlik numarası yazılara boşluk bırakılmalı ve doğum yılı yazılmalıdır. Daha sonrasında 1122’ye SMS gönderilmelidir. Bu işlemler tüm GSM operatörlerinde aynıdır ve bu sayede sizde kredi risk raporu sorgulamanızı yapabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 15.10.2020 16:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KKBKredi Risk Raporu Sorgulamaücretsiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Kredi Risk Raporu sorgulama işlemi ücretsiz olarak nasıl yapılmaktadır?
Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu? İşte Demet Evgar'ın yeni dizisi Alev Alev'in konusu ve fragmanı
Rüyada kendini çıplak görmek ne demektir? Rüyada çıplaklık görmenin anlamı
DHMİ havaalanında 2 GB bedava internet nasıl kullanılır? DHMİ tarafından yolculara 2 GB bedava internet uygulaması
Bay Yanlış dizisi bitti mi, neden yok? Bay Yanlış yayından kaldırıldı mı?
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlayacak? Bir Annenin Günahı dizisi için geri sayım!
istenmeyen sms şikayet hattı var mı? İstenmeyen sms gönderen nasıl şikayet edilir? 2020
Ücretsiz izin verilen bir işçi bu süreçte başka bir işte çalışma hakkı var mı?
20 Bin öğretmen ataması güncel puan sıralaması ne zaman açıklanır? 2020 Öğretmen ataması mülakat sonuçları puanları açıklandı!
İOKBS 2 Haziran 2019 (Ortaokul ve Lise Bursluluk Sınavı) Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanır?
Babylon Berlin'in 3. sezonu Blu TV'de yayınlandı!
Gelinim Mutfakta Elif Akçam ve Kaynanası neden yok, yarışmadan neden çekildiler?
2020 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Bursluluk sınav tarihi
Tövbeler Olsun yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Tövbeler Olsun yeni sezon yeni ve ayrılan oyuncuları
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 15 Ekim 2020 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
100.000 alınacak arabalar listesi 2020
Bankaların devlet destekli faizsiz kredi kampanyaları ve şartları 15 Ekim 2020 Perşembe
İhaleye girmek için 2020 sgk borcu limiti
Malta’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Malta asgari ücret fiyatları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.