Kredi puanı nasıl yükselir? Kredi puanını yükseltmek için yapılması gerekenler

Kredi puanı, bankalardan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için oldukça önemlidir. Bankalarla iyi ilişkiler kuran, borcunu zamanında ödeyen kişilerin kredi notu yüksek olmaktadır ve bu sayede kredi ve kredi kartı kullanma konusunda problem yaşamazlar. Kredi notu düşük olan kişiler ise kredi kullanırken onay almakta zorlanırlar ve genellikle kefil veya güvence engeline takılırlar.

Kredi puanı nasıl yükselir?

Kredi puanı yaklaşık 6 ay içerisinde yükselmektedir. Kredi notu puanlama sistemine yeni dahil olan kişiler, ilk ay ile birlikte kredi notlarındaki yükselişi görebilecekler. Ancak kredi notunun hızlı bir şekilde yükselmesi için kredi notunu etkileyen unsurların dikkate alınması gerekmektedir. kredi notu düşük olan kişiler düzenli olarak kredi kullanımı, ödemelerin zamanında yapılması ve düşük tutarda kredi çekilmesi gibi faktörlere göz önünde bulundurduğunda 1 yıla kadar kredi notunu yükseltebilmektedir. Kredi notu hem bankalar aracılığıyla hem de e-devlet sisteminden öğrenilebilmektedir.

Kredi puanını oluşturan faktörler nelerdir?

Kredi notu birçok faktörler dikkate alınarak belirlenmektedir. Kredi ödemelerinde ödeme tarihinin geciktirilmesi, kredi notu için büyük bir problemdir. Gelir tarihi ile kredi ödeme tarihi arasında uyuşmazlık bulunuyor ise en kısa sürede bankaya bildirilmelidir. Kredi notunu oluşturan faktörler şunlardır:

Kredi ödeme düzeni, kredi notunu %35 oranında etkilemektedir.

Mevcut kredi borç durumu, kredi puanını %35 oranında değiştirmektedir.

Yeni kredi kullanılması, kredi notunu %11 oranında etkilemektedir.

Kredi kullanma yoğunluğuna göre kredi puanı %10 oranında değişmektedir.

Tüm faktörler doğrultusunda kredi notundaki değişim %9 oranında olmaktadır.

Kredi notuna göre risk oranları nelerdir?

Kredi puanında yapılan risk değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir:

Bankalar için kredi notu, 1-699 arasında olan kişiler en riskli kategori,

700 – 1.099 puan arasında olan kişiler orta riskli kategoride,

100 – 1.499 puan arasında olan kişiler az riskli kategoride,

1.500 – 1.699 puan arasında olan kişiler iyi durum kategorisinde,

70 – 1.900 puan arasında olan kişiler en iyi kategoride yer almaktadır.

Borçlarını ödemekte zorlanan kişiler kredi puanını nasıl yükseltir?

Kredi notu düşük olan kişiler borçlarını ödemekte zorlanıyor ve kredi notlarını da yükseltmek istiyorlarsa şu işlemleri uygulayabilirler:

Borçlu kişinin ödemelerini yapılandırma yoluna gitmesi gerekmektedir.

Farklı bankalarda bulunan borçlar tek bankada birleştirilmelidir.

Borçlu kişinin üzerine kayıtlı bir gayrimenkulü ipotek ettirirken ipotek tutarını yukarı çekmesi gerekmektedir.

Kredi puanı düşük olanların ödemelerinin asla geciktirilmemesi tavsiye edilmektedir.

Kredi takibi olanlar kredi puanını nasıl yükseltir?

Geçmişte kredi takibine giren ancak kredi notunu yükseltmek isteyen kişilerin uygulayabileceği yöntemler şunlar:

Borçlu olunan bankadan mutlaka kredi kartı alınmalıdır.

Bankalar ile aktif ve düzenli bir şekilde çalışılması ve bankanın sunduğu hizmetlerden yararlanılması gerekmektedir.

Bankanın sunduğu hizmetlerin geri ödemeleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Kredi notu yükselmeden tekrar tekrar kredi başvurusu yapılmamalıdır. Çünkü kredi başvurusunun reddedilmesi kredi notunu düşürmektedir.