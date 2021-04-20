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Kredi notunu olumsuz etkileyen faktörler nelerdir? Kredi notu yükseltmek için yöntemler

Kredi kartı ya da kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımız kredi notunun nasıl yükseltileceğini merak ediyor. 10 adımda kredi notunu yükselterek kredi kartı ya da kredi kullanabilirsiniz.

20 Nisan 2021 Salı 22:25
Kredi notunu olumsuz etkileyen faktörler nelerdir? Kredi notu yükseltmek için yöntemler
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Pandemiden dolayı milyonlarca vatandaşımızın nakit ihtiyacı ortaya çıktı. İhtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlarımız kredi çekmek veya kredi kartı almak istiyor. Ancak kredi notu düşük olan kişiler kredi çekemez ya da kredi kartı alamaz. Vatandaşlarımız kredi notunun nasıl yükseleceğini merak ediyor. Kredi kartı ya da kredi kullanmak isteyen vatandaşlarımız kredi notunun nasıl yükseltileceğini merak ediyor. 10 adımda kredi notunu yükselterek kredi kartı ya da kredi kullanabilirsiniz.

Kredi notunun düşük olması kredi kartı ve kredi başvurularını olumsuz etkilemektedir. Eğer kredi çekmek ya da kredi kartı almak istiyorsanız bankalardan yüksek limitli kredi çekmek istiyorsanız, kredi puanınızı bir an önce yükseltmeniz gerekmektedir. Kredi puanını yükselttiğiniz takdirde bankalara gidip kredi kartı ya da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Findex Kredi Notu

Dokuz tane banka bir araya gelerek Findex kurumunu oluşturdu. Findex sayesinde kredi notunuza dair detaylı bilgileri görebiliyorsunuz. Findex 2014 yılında hayata geçirildi. Bu kurum sayesinde kredi geçmişinizi ait tüm bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır. Bunun sonucunda ortaya çıkan puanlama ile kredi veya kredi kartı alıp almayacağınız belirlenmektedir.

Puanlamalar bir puandan başlayarak 1900 puana kadar devam ediyor. Buradaki puanlamanız kredi kartı veya kredi almak istediğinizde karşınıza çıkacaktır. Bu puanlama aynı zamanda bankanın size güvenip güvenmeyeceğini göstermektedir. Bankalar bu puana göre size puan kredi vermektedir. Yüksek puanı olan kişiler kolay bir şekilde yüksek limitli kredi kartı veya kredi çekme işlemi yapabilirler. Yüksek puan olan kişilerin başvuru yapmaları durumunda başvuruları genellikle olumlu sonuçlanır. Düşük puana sahip olan kişilerin başvuruları genellikle reddedilmektedir. Düşük puan olan kişilere bankaların tavsiyesi, bir an önce borçlarını ödemeleridir. Borcunu düzenli olarak ödeyen kişilerin kredi puanı yükselecektir.

Findex Kredi Notunu Etkileyen Faktörler

Kredi notunu etkileyen dört temel faktör vardır. Bunlardan birisi kredili ürünü ödeme alışkanlıklarınızdır. Yani borçlarımızı zamanında ödeyip ödemediğinize bakmaktadırlar. Borcunuzu düzenli ödemeniz kredi notunuzu %35 oranında etkileyecektir. Borçlarınızı bir gün geciktirmeniz halinde kredi notunuz düşer.

Bir diğer etken ise mevcut hesabınız ve borçlarınızdır. Bankada ne kadar varlığınızın olduğu ve bankaya ne kadar borcumuzun olduğu kredi notunuzu etkilemektedir. Yüklü miktarda parası olanların kredi notu yükselir. Bankalara borcu yüksek olan kişilerin ise kredi notu düşer. Çünkü bankalar mevcut hesabınızdaki varlıkları bir güvence olarak algılamaktadır. Bankadaki hesabınız ve borçlarınız kredi notunuzu %35 etkiler.

Bir diğer etken ise kredi kullanım yoğunluğunuzdur. Eğer sık sık kredi başvurusu veya kredi kartı çıkartıyorsanız kredi notunuz düşecektir. Sık sık kredi kullanan müşterilere bankalar şüpheyle yaklaşabilir. Genellikle borcun ödenip ödenmediğine bakılır. Kredi kullanım yoğunluğu, kredi notunuzu %10 oranında etkiler.

Yeni kredili ürün açılışları da kredi notunuzu etkileyen bir diğer faktördür. Eğer kısa bir süre içerisinde kredi kullanmış iseniz, tekrar kredi başvurusunda bulunursanız bu başvurunuz reddedilir. Genellikle böyle sonuçlanır. Aynı anda hem taşıt hem de ihtiyaç kredisi çeken kişilere bankalar şüpheyle yaklaşır. Bu yüzden öncelikle bir krediye başvurup onu ödemenizde fayda vardır.

Kredi notunuzu etkileyecek diğer faktörlere bakacak olursak şimdiye kadar %91 puanlık kısmı inceledik. Geriye kalan %9’luk kısmı bankalar açıklamamaktadır. Bu kısımları tahmini olarak bakacak olursak müşterilerin fatura ödeme durumları, sigorta primlerinin düzenli yatırıp yatırılmadığını dikkat çekiyor.

Sigortasını zamanında yatırma ya veya faturalarını geç ödeyen kişilerin kredi notu düşer. Yukarıda kredi notunun bir puan ile 1900 puan arasında değiştiğini söylemiştik. Bu puan aralıklarına inceleyelim.

Kredi Puan Aralıkları

Bir ile 699 puan arasında olan kişilerin borçlarına ödeme noktasında yüksek riski olduğu anlaşılıyor. Bu puan aralığında olan kişilere bankalar kredi vermemektedir. 700 ile 1099 puan arasında olan kişiler orta risk grubunda yer alıyor. 1100 ile 1499 puan arasında olan kişiler düşük risk grubunda bulunuyor. 1500 ile 1699 puan arasında olan kişiler iyi sınıfta bulunuyor.

1700 ile 1900 puan aralığında olan kişiler ise çok iyi sınıfta bulunmaktadırlar. Bu kişiler yüksek limitli kredi kartı alabildikleri gibi, yüksek limitli kredi alabilirler.

Neden Kredi Notu Düşer?

Kredi notunu düşüren bir takım nedenler bulunmaktadır. Bu nedenlerin başında ödeme düzensizlikleri gelmektedir. Kredi kartı, kredi ödemelerinin bir gün geciktirilmesi halinde bankalar düzensiz ödeme olarak işleme sokmaktadır. Bu durum kredi puanının %35 etkiler.

Düzensiz Ödeme

Ayrıca yüksek miktarda borçlandığınız zaman kredi notunuz düşer. Bankadaki varlığı düşük olan kişilerin yüksek borcu varsa bu kişilerin kredi notu düşer.

Yüksek Borçlanma

Kredi limitinizin büyük bir kısmını kullandığınız takdirde kredi Notunuz ciddi anlamda düşecektir. Birçok hesabınızın gecikmeye düşmesi halinde kredi Notunuz olumsuz etkilenecektir. Bankadaki varlıklarınızı yetersiz olması kredi notunu etkileyen önemli unsurlardan bir tanesidir.

Kredi Limitinin Tamamının Kullanımı

Elinizde mevcut bir kredi varken yeni bir krediye başvuru yapmanız halinde ve bu kredinin başvurusu kabul edilmesi halinde bile kredi notu düşer. Düzenli bir şekilde ödeme yaparsanız kredi notunuz yükselir ancak yeni bir kredi başvurusu ve kredi alımı yaparsanız kredi notunuz düşer.

Gecikmeye Düşen Hesaplar

Borçlarınızı düzenli bir şekilde ödemeye başladığımızdan itibaren kredi notunuz kademeli olarak yükselmeye başlar. Ayrıca su, elektrik, doğalgaz, intenet, telefon faturalarınızı vaktinde ödemezseniz kredi Notunuz olumsuz etkilenir. Ayrıca pirim ödemelerinde düzensizlik tespit edildiği zaman kredi notunuz düşer.

Bankadaki Varlık Durumu ve Yeni Kredi Kullanımları

Milyonlarca insan kredi kartı alabilmek ve kredi çekebilmek için kredi notunu yükseltmeye çalışmaktadır. Vatandaşlarımız kredi notunun nasıl yükseltileceğini merak ediyor. Findex sisteminde kişilerin beş yıl boyunca yaptıkları kredi hareketleri kayıtlı tutulmaktadır. Buna göre kredi notu olumsuz olan kişiler kara listeye düşebilmektedir. Kara listeye düşen kişilerin beş yıl beklemesi gerekiyor.

Kredi Notu Yükseltme

Birçok kişi kısa süre içerisinde kredi notunu nasıl yükseltileceğini araştırırken, kredi notunun çok kısa bir süre içerisinde yükselmeyeceğini ifade etmek istiyoruz. Üç ay içerisinde kredi notu yükseltmek mümkün ancak çok fazla yükselmez. Kredi notu altı ay ve bir yıl içerisinde ciddi miktarda yükseltilemektedir.10 adımda kredi notunu yükseltmenin yollarını sizlerle paylaşacağız.

Ödemelerinizin Son Ödeme Gününü Geçirmeyin

Kredi notunu yükseltmek istiyorsanız banka borçlarınızı son ödeme tarihini geçirmeden ödemeniz gerekmektedir. Eğer krediniz borcunuzun tamamını ödeyemiyorsanız asgari ödeme tutarınızı ödemeniz gerekiyor. Kredi kartı veya kredi borcunuzu geciktirmeden öderseniz üçüncü ayın sonlarında kredi puanımız kademeli bir şekilde yükselmeye başlayacaktır.

Kredi Puanınızı Kontrol Edin

Kredi puanınızı zaman zaman kontrol etmenizde fayda vardır. Eğer kredi notunuzun düştüğünden şüphe ediyorsanız kredi puanınızı belli zaman aralıklarında kontrol etmeniz iyi olacaktır. Ayrıca bankanıza danışabilirsiniz. Genellikle kredi notunu öğrenmek isteyen kişiler Findex risk raporu alarak kredi notlarını öğreniyorlar. Bu raporda kredi geçmişiniz ve kredi puanımıza dair tüm detaylar mevcuttur. Findex resmi web adresine girerek altı Türk Lirası karşılığında raporunuzu öğrenebilirsiniz.

Aynı Anda Birkaç Krediye Başvurmayın

Birden fazla ya da aynı anda birden çok kredili ürün başvurusu yapmamanız sizin için iyi olacaktır. Hem ihtiyaç kredisi, hem taşıt kredisi, hem konut kredisi alan kişilerin kredi puanı düşer. Ayrıca birden fazla kredi kartı bulunduran kişilerin kredi notunun düştüğü bilinmektedir. Bu açıdan birden fazla karta ya da krediye başvuru yapacaksanız araya üç veya dört aylık bir mesafe koymanız iyi olur.

Kredi Limitinin Tamamını Kullanmayın

Kredi çektiğiniz takdirde veya kredi kartı aldığınız takdirde size tanımlı olan kredi limitinin tamamını kullanmamanız tavsiye edilir. Kredi limitinizin tamamını kullandığınız takdirde kredi puanı olumsuz etkilenir. Kredi limitinizin %30’unu kullandığınız takdirde kredi puanınız artacaktır.

Yeni Kredi Başvurusu Yapmayın

Yeni bir kredili ürün açılışı yapmamanız iyi olur. Hali hazırda bir kredi borcunuz varken yeni bir krediye başvurma kredi puanınızı düşürmektedir. İlk kez kredi çeken kişilerin bile kredi notu düşmektedir. Ancak zamanında ödeme yaparsanız kredi puanımız artar.

Kredi Kartınızı İptal Ettirmeyin

Kredi kartınızı iptal ettirmek kredi puanınızı yükseltmez aksine düşürür. Kredi kartı iptali kredi limitinizi düşürmekle birlikte kredi puanınızı da olumsuz etkiler.

Asgari Ödemelerinizi Yapın

Kredi kartınızın ödemelerini geciktiriyor iseniz ve kredi puanınızın azalmasını istemiyor iseniz kartınıza gelen borcun asgari miktarını ödemeniz son derece önemlidir.

Otomatik Ödeme Talimatı

Kredi puanınızı yükseltmenin bir diğer yolu ise faturalarınızı otomatik ödeme talimatı vererek ödemektir. Bu sayede faturalarını düzenli bir şekilde ödenecek ve kredi notunuz yükselecektir.

Kredi Geçmişi

Kredi geçmişiniz çok önemlidir. Sizlere bahsettiğimiz Findex platformunda son beş yıla ait kredi kartı, kredi ve banka borçlarınız detaylı bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Eğer unuttunuz borçlarınız varsa bunları bu sistem sayesinde hızlı bir şekilde görerek ödeyebilirsiniz.

Teminatlı Kredi Kartı

Kredi notunuzu ve kredi sicilinizi düzeltmek istiyorsanız, kara listede bulunuyorsanız, teminatlı kredi kartı çıkartmak sizin faydanız olacaktır. Bu sayede düşük kredi notunuzu yükseltebilir ve kredi borçlarınızı düzenli bir şekilde öderseniz kredi puanınız düzenli bir şekilde yükselmeye başlayacaktır. Ancak birkaç yıl boyunca kredi puanınızı yükseltmek için sabretmek zorundasınız. Yapacağınız yatırımları ya da maaşınızı borcunuza teminat göstererek kara listede olmanıza rağmen teminatlı kredi kartı çıkarma imkanınız vardır. Bu sayede hem kredi kartı kullanabilir hem de kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Bu karta faturalarınızı otomatik ödeme talimatı yapabilirsiniz.

Otomatik Ödeme Talimatı Kredi Notu Yükseltme

Vatandaşlarımız otomatik ödeme talimatının kredi notunu yükseltip yükseltmediğini araştırıyor. Faturalarınızı otomatik ödeme talimatı vermeniz halinde kredi Notunuz kademeli bir şekilde artacaktır. Otomatik ödeme talimatı sayesinde faturalarınızı son ödeme tarihi geçmeden ödeme imkanınız oluyor. Bu açıdan otomatik ödeme talimatı vermeniz önemlidir.

Fatura Ödeme

Telefon faturası, doğalgaz, intenet, elektrik gibi faturaların zamanında ödenip ödenmediği kredi notunu etkileyen önemli faktörlerden biridir. Unutmayın ki sigorta pirim ödemeleri ve fatura ödemeleri kredi puanının %11 gibi önemli bir bölümünü etkiler.

Krediyi Erken Kapatma

Kredi kullanımlarında kredi borcunuz erken kapatmanız halinde kredi notunuz doğrudan yükselmez. Kredi borcunun tamamı ile kapatan kişilerin kredi notları yükselmez. Kredi notunda önemli olan ödeme istikrarıdır. Sizin kredinizi erken kapatmanız, krediyi aylık taksidinin düzenli ödenmesi şeklinde algılanır.




Son Güncelleme: 20.04.2021 22:25
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Anahtar Kelimeler:
FindexKredi Notu
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