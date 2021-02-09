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Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 9 Şubat 2021 Salı

Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 9 Şubat 2021 Salı tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 00:06
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 9 Şubat 2021 Salı
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Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 09.02.2021 00:06
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