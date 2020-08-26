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Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 26 Ağustos 2020 Çarşamba

Gündemde uzun bir süre geniş yer tutan ve birçok kişinin merakını toplayan Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar ile ilgili olarak birçok kritik gelişme söz konusu! 26 Ağustos 2020 tarihli haberimizde Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar konusunda merak edilen birçok güncel ayrıntıya yer verdik. Haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:03
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 26 Ağustos 2020 Çarşamba
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Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası


Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 26.08.2020 21:03
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