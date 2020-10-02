İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!
Süper Star'ın Süper Aşkı! Ajda...
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...

Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 2 Ekim 2020 Cuma

Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 2 Ekim 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

02 Ekim 2020 Cuma 13:09
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 2 Ekim 2020 Cuma
Takip Et:

Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası


Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 02.10.2020 13:09
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor

Popüler Haberler

Emeklilere 422 TL ek gelir kapıda!
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 2 Ekim 2020 Cuma
Çoban desteği kimler alabilir? 2020 çoban istihdam desteği ne kadardır?
1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 2020
Zeki Eralp Buduneli kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Zeki Eralp Buduneli olayı nedir?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
2020 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 2 Ekim 2020 Cuma
Matrix 4 filmi vizyon tarihi belli oldu mu? Film ne zaman vizyona girecek?
Mehmet Bozdağ'dan Celaleddin Harzemşah dizisi! Dizi başrolünde kim olacak?
İkimizin yerine dizisi ne zaman bitiyor? Final tarihi ne zaman?
Sorti ne demektir? Sorti anlamı nedir?
Bim indirimleri 14-20 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu
Emeklilere 3 maaş avans ve 10 maaş katına kadar kredi çekebilme fırsatı!
Günlük burç yorumları 3 Ekim 2020 Cumartesi - Burç yorumunuza göre bugün neler yaşayacaksınız?
Aile hekim değişikliği nasıl yapılır? Aile Hekimi değişimi yapmak istiyorum
AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar?
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Cevizli baklava nasıl yapılıyor? 2020 Baklava tatlısı yapılışı ve Baklava için gerekli malzemeler
Yağlı ciltler için fondöten seçimi nasıl olmalıdır? Yağlı ciltlerde fondöten kullanımı önerileri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.