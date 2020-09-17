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Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 17 Eylül 2020 Perşembe

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 17 Eylül 2020 Perşembe tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

17 Eylül 2020 Perşembe 06:25
Kredi notum düşük nasıl kredi çekerim? İşte kredi notu düşüklere kredi veren bankalar 17 Eylül 2020 Perşembe
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Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası


Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 17.09.2020 06:25
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