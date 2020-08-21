Kredi notu sıfır olanlara 15000 TL kredi veren bankalar

Kredi kullanmak ve borçlarını kapatmak isteyenleri kredi başvurusu yaparken bazı durumları göz önünde bulundurması gerekmektedir. Kredi başvurusu yaparken çoğu banka kişilerin daha önceki bankalar ile çalışmalarını incelemektedir. Bankalar kredi başvuru yapan kişiye kredi vermeden önce bu kişilerin ödemeleri ve kredi notlarını kontrol ederek kredi başvurusunu ona göre onaylar. Ancak daha önce hiçbir banka ile çalışmayan veya kredi çekmeyen kişilerin kredi notları sıfırdır. Bu durumda çoğu banka bu kişilere kredi vermezken bazı bankalar bu durumda bulunan kişilere kredi imkanı sunmaktadır.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi

İş Bankası ihtiyaç kredisi

Uygun faiz oranları ile hizmet veren bankalardan birisi olan Ziraat Bankası bir kamu bankasıdır. Kredi notu sıfır olan kişilere kredi imkanı sunan kamu bankası, bu kişilere 60 aya kadar vade seçeneğiyle 15.000 TL’yi bulan krediler vermektedir. Kredi için bazı şartları olan banka, kredi başvurusu yapan kişinin en az 6 aylık sigortası olan bir çalışan veya emekli olan biri olmasını istiyor. Kredi başvurusu yapan kişi eğer emekli ise aranan şart emekli maaşının Ziraat Bankası’ndan alınıyor olmasıdır. Kişinin maddi durumuna göre verilen kredilerde banka isterse kefil şartı koyabilmektedir.

Kredi notu sıfır olan kişilere kredi veren bankalardan biri olan İş Bankası, bu kişilere 3 ay ertelemeli 60 aya kadar vade seçenekli 15.000 TL’yi bulan ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Kredi başvurusu yapmak isteyenlerde bazı şartlar arayan İş Bankası, kişinin en az 3 aylık sigortasının olmasını istiyor. Kredi başvurusu yapacak kişiler, kredi başvurularını yalnızca İş Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirebiliyor.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi

Kredi notu sıfır olan kişilere kredi veren bankalardan bir diğeri ise QNB Finansbank, şubelerden yapılan başvurular ile birlikte kredi notu sıfır olan kişiler en fazla 15.000 TL’lik kredi imkanı sunuyor. Kişi başvurularını sadece banka şubelerinden gerçekleştirebilirken, dilerlerse kredi ödemelerine 3 ay sonra başlayabiliyorlar. Kredi notu sıfır olan kişiler için bankanın sunduğu vade seçeneği ise en fazla 60 ay oluyor.