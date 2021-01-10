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Kredi notu nedir, nasıl hesaplanır? 2021

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Kredi notu nedir, nasıl hesaplanır? haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 10 Ocak 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 22:46
Kredi notu nedir, nasıl hesaplanır? 2021
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Bankalar vatandaşlara kredi verirken findeks kredi notunu esas almaktadır. Findeks kredi notu düşük olduğunda bankalar kredi vermemektedir. Kredi notu yüksek olduğunda bankalardan kredi almak kolaylaşmaktadır.

Kredi notu nasıl hesaplanır?

Kredi notu hesaplanırken birçok farklı husus göz önünde bulundurulmaktadır. Bu hesaplamada öncelikle müşterinin ödemelerini ne kadar düzenli yaptığına bakılmaktadır. Borçlarını düzenli olarak ödeyen kişilerin not hanesine daima artı bir puan geçer.

Findeks notu hesaplanırken aynı zamanda borç tutarına bakılmaktadır. Bankaya yüksek miktarda borcunuz bulunması durumunda kredi notunuz düşmeye başlayacaktır. Ancak borçlarınızı düzenli bir ödeme planıyla ödeyerek kredi notunuzu düzeltebilirsiniz.

Tüm bunların yanında kredi notu hesaplamasında müşterinin geliri, mesleği gibi unsurlarda dikkate alınmaktadır.

Kredi notu hesaplanırken nelere dikkat edilmelidir?

Kişiler bankalara sık sık kredi başvurusu yapıyor ve karşılığında ret cevabı aldığında kredi notu düşmeye başlayacaktır. Yine yaptığı kredi başvurularından onay almış ve kredi sayısı üçü geçmişse, mevcut borcu artacağı için kredi notu düşecektir.

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:46
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