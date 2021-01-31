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Kredi notu nedir? İhtiyaç Kredisi için gereken kredi notu sınırı kaçtır?

Günümüz ekonomik koşullarında insanlar sıklıkla nakit paraya sıkışmaktadır. Acil nakit para ihtiyacı duyan kişiler, İhtiyaç Kredisi fırsatlarından yararlanmaktadır. İhtiyaç kredisi nasıl alınır? Başvuru işleminizin ardından kredi notunuz değerlendirilerek kredi almaya uygun olup olmadığınız kontrol edilir. Kredi notu hakkında detaylar merak edilmektedir.

31 Ocak 2021 Pazar 14:23
Kredi notu nedir? İhtiyaç Kredisi için gereken kredi notu sınırı kaçtır?
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İhtiyaç kredisi alabilmek için kredi notunun yüksek olması şartı bulunmaktadır. Bankalar, taksitlerin aksatılmadan ödenmesi konusunda kredi notuna güvenirler. Daha önce alınan kredilerin ödenme düzeni kredi notu sayesinde belli olur. Bu durum incelenerek kredi verilmesi ya da verilmemesi durumu değerlendirilir.

İhtiyaç kredisi alabilmek için 1500-1900 puan aralığında bir kredi notuna sahip olunmalıdır. Bu puan en yüksek puan aralığıdır.

1100-1499 puan aralığında kredi notu bulunan kişiler az riskli grupta yer alır. 1099 kredi notuna sahip kişiler, kredi başvurularında genellikle olumsuz yanıt almaktadır. Kredi notu 699 puanın altında olan kişilere kesinlikle kredi verilmez.

Kredi notuna göre değerlendirme şu şekilde yapılmaktadır:

0-699: En riskli müşteri

700-1099: Orta riskli müşteri

1100-1499: Az riskli müşteri

1500-1699: İyi gruptaki müşteri

1700-1900: Çok iyi gruptaki müşteri

İhtiyaç kredisi başvurusunun onaylanmama sebebi nedir?

Nakit paraya ihtiyaç duyulduğunda genellikle ihtiyaç kredisine başvurulur. Online olarak gerçekleştirilen kredi başvuruları genellikle kabul edilmiyor. Böyle bir durum yaşandığında 21 gün bekleyerek ardından başvuru işlemi yenilenmelidir.

İstediğiniz tüketici kredisine size uyan faiz oranına göre başvurabilirsiniz. Bu krediye başvurmak için bazı temel şartlar vardır. Bu temel şartlardan biri kredi notunuzdur. Kredi notunun yeterli olması durumunda kredi onaylanacaktır.



Son Güncelleme: 31.01.2021 14:23
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Kredi NotuKredi Başvurusu
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