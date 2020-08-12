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Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?

Gündemi bir süredir meşgul eden Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir? haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 12.08.2020’li haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 12.08.2020li haberimizden Kredi notu nedir? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 03:44
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
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Kredi kullanmak isteyenler için en önemli konulardan birisi de kredi notu konusudur. Kişilerin kredi notlarını kontrol eden bankalar, bu notlar çerçevesinde kişilere kredi vermektedir. Kredi notunun düşmemesini isteyen vatandaşlar, kullandıkları kredilerin aylık ödemelerini düzenli olarak ödemesi gerekir.

Kredi notu birçok banka işlemlerinde insanların işlemlerini etkileyen bir durumdur. Kredi notu yüksek olan kişilere kolayca kredi ve çeşitli imkanlar sunulurken, düşük kredi notu bulunan kişiler kredi kullanımı ve kredi kartı alımlarında zorluk yaşamaktadır. Bu neticede kredi notunu yükseltmek isteyen ve kredi notunu öğrenmek isteyen kişiler için bankalar tarafından sunulan bir hizmet yoktur. Findeks adı altında başlatılan bir uygulama insanlara kredi notları hakkında bilgiler vermektedir. Birsüredir bu hizmeti veren uygulamanın detaylı bir bilgi sunmadığı bilinmektedir. Ayrıca kredi notu konusunda yüksek fiyatlar belirleyen uygulamayı kullanan kişi sayısı da azdır. Bu konu hakkında çalışmalar sürdüren devlet, e-devlet sistemi üzerinden vatandaşlara kredi notu bilgisi imkanı sunmaktadır. İnsanların kolayca kredi notunu öğrenebileceği bir uygulama başlatan devlet, bu sayede kişilerin kredi notlarını detaylı bir şekilde öğrenmesini sağlıyor. Kişiler kredi notlarını başvuru yapmaları halinde öğrenirken, bir kişi ayda sadece bir kez başvuru yapabiliyor.

Kredi notu nedir? Nasıl hesaplanır?


Kredi notu, kredi kullanmak isteyen kullanıcılar tarafından önemlidir. Kişinin geçmişteki borçlarına ve güncel borçlarına yaptığı düzenli ödemelere göre belirlenen kredi notu, insanların borçlarını ödemelerine göre yükselir ya da düşer. Ayrıca kişinin bankada bulunan mal varlığına göre belirlenen not, kişinin kredi onayı alma oranını belirler. Kişi ödemelerini gecikmeli yaparsa veya hiç ödemezse kredi notunu düşürmüş olur. Bazı bankalara yapılan kredi başvurularında sonuç olumsuz olması halinde de kişinin kredi notu etkilenmektedir.

E-devlet üzerinden kredi notu öğrenme

Kredi notunu öğrenmek isteyenler için devlet, dijital ortamdan bu bilgiyi alma imkanını sunmaya başladı. E-devlet resmi intenet sitesinden ulaşılabilen yeni uygulama ile kişi sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili alanlara girerek başvuru yapabilmektedir. Başvuru yapılarak öğrenilen kredi notu için kişiler, Risk Merkezi Raporu Başvurusu sayfasına girmelidir. Bu sayfada bulunan başvuru formunu dolduran kişilere kredi notu bilgilendirilmesi yapılmaktadır.

Ayda 1 kere başvuru yapma hakkı bulunulan uygulamaya aynı ay içerisinde tekrar başvuru yapmak isteyenlerden ücret talep edilmektedir. Ayda bir kez yapılan başvurulara ücret ödenmesi gerekmemektedir. Kişiler başvurularını yaptıktan kısa bir süre içerisinde kredi notunu öğrenmektedir. Ayrıca kredi notunu öğrenmek isteyen kişiler risk merkezi resmi intenet sitesine girerek buradan da başvuru yapabilirler.



Son Güncelleme: 12.08.2020 03:44
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