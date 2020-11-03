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Kredi notu nasıl yükseltilir? Kredi notu yükseltme yolları

Bankalar, müşterilerine kredi veya kredi kartı verirken kredi notunu değerlendirerek işlem yapar. Kredi ve kredi kartı başvuruları reddedilenler için kredi notu yükseltme yöntemleri ve merak edilenleri içeriğimizde derledik.

03 Kasım 2020 Salı 23:12
Kredi notu nasıl yükseltilir? Kredi notu yükseltme yolları
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Türkiye’de bankacılık sisteminde müşterilerin kredi geçmişi ile ödeme alışkanlıkları büyük bir önem taşıyor. Kredi notu düşük müşteriler yeni kredi hesapları açamazken, kredi talebinde bulunan vatandaşlar da hangi bankaya başvuruda bulunurlarsa bulunsunlar ret yanıtı alarak ekonomik sorunlarını çözüme kavuşturamıyorlar.

Kredi notu nedir?

Kredi notu, bir banka müşterisinin finansal kanesi anlamına gelmektedir. Bankalar, vatandaşların 12 aylık periyotta borçlarını ödeme sıklığını dikkate alarak 1 ila 1900 arasında not vermektedir. Yüksek notlu müşteriler bankalardan kolayca kredi alabilirken, kredi notu düşük müşterilerin kredi alması mümkün olmuyor.

Kredi notu nasıl yükseltilir?


Kredi notunu yükseltmek için planlı bir şekilde ödeme yapmak gerekmektedir. Ödemelerin aksatılmaması, taksitlerin düzenli olarak ödenmesi kredi notunu yüzde 35 oranında etkiliyor. Kredi kartı ödemeleri düzenli olarak yapılmalı ve daima asgari tutardan daha yüksek tutarda ödeme yapılmalıdır.

Kara listeden nasıl çıkılır?

Bankalara olan borcunu ödemeyen kişilerin kredi notu düşürülür ve kara listeye alınır. Kara listeden çıkış için borçların zamanında ödenip belirli bir sürenin geçmesi gerekmektedir.

Henüz kredi kullanan müşterilerin kredi notunda düşüş yaşanır. Bunun nedeni ise müşterinin kredi için ödeme performansının ölçülmemiş olmasıdır. Kredi notu için kredi kartına olan borçların asgari ödemesinin yapılması bir anlam ifade etmemektedir. Bu noktada ödeme performansı noktasında müşterilerin kredi kartı borcunun asgari tutarının altında ödeme yapması halinde kredi notu gerileyecektir.



Son Güncelleme: 03.11.2020 23:12
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