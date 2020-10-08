İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

Kredi notu nasıl hesaplanıyor? 2020 Banka ihtiyaç kredisi notu hesaplama

Kredi notu nasıl hesaplanıyor? Banka ihtiyaç kredisi notu hesaplama konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Kredi notu nasıl hesaplanıyor? konusuyla ilgili olarak 8 Ekim 2020 Perşembe tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 05:04
Kredi notu nasıl hesaplanıyor? 2020 Banka ihtiyaç kredisi notu hesaplama
Takip Et:

Bankalar vatandaşlara kredi verirken findeks kredi notunu esas almaktadır. Findeks kredi notu düşük olduğunda bankalar kredi vermemektedir. Kredi notu yüksek olduğunda bankalardan kredi almak kolaylaşmaktadır.

Kredi notu nasıl hesaplanır?

Kredi notu hesaplanırken birçok farklı husus göz önünde bulundurulmaktadır. Bu hesaplamada öncelikle müşterinin ödemelerini ne kadar düzenli yaptığına bakılmaktadır. Borçlarını düzenli olarak ödeyen kişilerin not hanesine daima artı bir puan geçer.


Findeks notu hesaplanırken aynı zamanda borç tutarına bakılmaktadır. Bankaya yüksek miktarda borcunuz bulunması durumunda kredi notunuz düşmeye başlayacaktır. Ancak borçlarınızı düzenli bir ödeme planıyla ödeyerek kredi notunuzu düzeltebilirsiniz.

Tüm bunların yanında kredi notu hesaplamasında müşterinin geliri, mesleği gibi unsurlarda dikkate alınmaktadır.

Kredi notu hesaplanırken nelere dikkat edilmelidir?

Kişiler bankalara sık sık kredi başvurusu yapıyor ve karşılığında ret cevabı aldığında kredi notu düşmeye başlayacaktır. Yine yaptığı kredi başvurularından onay almış ve kredi sayısı üçü geçmişse, mevcut borcu artacağı için kredi notu düşecektir.

 



Son Güncelleme: 08.10.2020 05:04
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?

Popüler Haberler

50.000 tl ye kadar alınacak arabalar hangileridir? 2020
Kredi notu nasıl hesaplanıyor? 2020 Banka ihtiyaç kredisi notu hesaplama
Aviva Sigorta BES nasıl iptal edilir? 2020
Çiftçilere mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? 2020 mazot gübre desteği dönüm başına ne kadar
Sadakatsizler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosu
Beni Bırakma dizisi Gönül kimdir? Edanur Gülbudak'ın hayatı!
Çiftçi tarım kredisi başvuru şartları nelerdir? 2020 tarım kredisi çekme şartları
Benim Adım Melek Cumali yeni sezonda ölüyor mu? Nizam Namidar diziden çıktı mı?
Koronavirüs salgınından korunmak için kişisel temizlik nasıl yapılmalı?
Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tüp tutarları ne kadar? 2020 Boylarına göre tüp fiyatları
Area 51 nedir? 51. Bölge baskını ne zaman yapılacak? Baskındaki amaç ne? 51. Bölgede neler oluyor? Baskın canlı yayınlanacak mı?
iOS 14 ne zaman çıkacak? İOS 14 ile gelecek özellikler netleşiyor!
BAĞ-KUR'dan Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir? Kim Nasıl Emekli Olabilir?
2020 Nisan Ayı Evde Bakım Parası Yatan iller 9 Nisan Perşembe Güncel Listesi Evde Bakım Maaşları Yattı Mı? Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri
Masterchef Nalan Toprak kimdir? Yarışmacı Nalan Toprak hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun hangi günler yayınlanıyor, tekrar bölümleri ne zaman?
2020 bedelli askerlik kredisini hangi bankalar veriyor? Bankaların bedelli askerlik kredisi şartları belli oldu 8 Ekim 2020 Perşembe
En iyi ve sağlam vantilatör modelleri hangileridir? 2020 Özelliklerine göre vantilatör modelleri
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler 8 Ekim 2020 Perşembe
Yemin dizisi Reyhan kimdir? İlayda Altuntaş
Odeabank’tan sıfır araç için avantajlı taşıt kredisi kapmanyası 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.