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Kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Findeks kredi notu hesaplama

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Kredi notu nasıl hesaplanır? Findeks kredi notu hesaplama haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 5 Nisan 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 23:38
Kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Findeks kredi notu hesaplama
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Bankalar vatandaşlara kredi verirken findeks kredi notunu esas almaktadır. Findeks kredi notu düşük olduğunda bankalar kredi vermemektedir. Kredi notu yüksek olduğunda bankalardan kredi almak kolaylaşmaktadır.

Kredi notu nasıl hesaplanır?

Kredi notu hesaplanırken birçok farklı husus göz önünde bulundurulmaktadır. Bu hesaplamada öncelikle müşterinin ödemelerini ne kadar düzenli yaptığına bakılmaktadır. Borçlarını düzenli olarak ödeyen kişilerin not hanesine daima artı bir puan geçer.

Findeks notu hesaplanırken aynı zamanda borç tutarına bakılmaktadır. Bankaya yüksek miktarda borcunuz bulunması durumunda kredi notunuz düşmeye başlayacaktır. Ancak borçlarınızı düzenli bir ödeme planıyla ödeyerek kredi notunuzu düzeltebilirsiniz.

Tüm bunların yanında kredi notu hesaplamasında müşterinin geliri, mesleği gibi unsurlarda dikkate alınmaktadır.

Kredi notu hesaplanırken nelere dikkat edilmelidir?

Kişiler bankalara sık sık kredi başvurusu yapıyor ve karşılığında ret cevabı aldığında kredi notu düşmeye başlayacaktır. Yine yaptığı kredi başvurularından onay almış ve kredi sayısı üçü geçmişse, mevcut borcu artacağı için kredi notu düşecektir.

 



Son Güncelleme: 05.04.2021 23:38
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