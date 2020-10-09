İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...

Kredi notu düşük olup kredi çekemeyenlere müjde!

Kredi çekmek isteyen ancak kredi notu düşük olduğu için bankalardan bu hizmeti alamayan müşteriler için müjdeli haber verildi. Kredi notuna bakılmadan 100.000 TL’ye kadar kredi şansı sunuldu…

09 Ekim 2020 Cuma 16:16
Kredi notu düşük olup kredi çekemeyenlere müjde!
Takip Et:

Günümüzde kredi notu düşük olan müşterilerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri de kredi hizmetini alamamaktır. Kimi zaman acil nakit ihtiyacı oluşabilmekte ve bu gibi durumlarda birikimi olmayan vatandaşlar bankaların kredi hizmetlerine koşmaktadır. Kredi notu düşük olduğu için bankaların kredi hizmetlerinden faydalanamayan müşteriler için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kredi notu düşük olan müşteriler artık 100.000 TL’ye kadar kredi çekebilecekler!

Düşük Kredi Notuna 100.000 TL Kredi

Bankalara kredi kartı başvurusunda bulunan veya ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinden birine başvuruda bulunan müşteriler için değerlendirme aşamasında ilk olarak kredi notu sorgulaması yapılmaktadır. Kredi notu yüksek olan müşteriler daha kolay kredi çekebilirken, düşük olan kişiler bu hizmetten faydalanamamaktadırlar.

Müşterilerin kredi notlarını öğrenebilmeleri için bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunun en kolay yöntemi Findeks üzerinden sorgulama gerçekleştirmektir. Yapılacak sorgulama sonucunda kişilerin bankalara olan borçları, yaptıkları ödemeler ya da hesaplarda bulunan paralar görülebilmektedir.


Son olarak düşük kredi notları için bile 100.000 TL’ye kadar kredi verildiğinin açıklanması ile birlikte vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarına başladılar. Kredi verirken talep edilen koşullarda esnemeye giden bankaların halen müşterilerinden sağlamasını istediği birtakım şartlar bulunuyor.

Ziraat Bankası Kredi Notu Düşüklere Kredi

Ziraat Bankası kapsamında anında hızlı kredi kampanyası ile birlikte kredi notu düşüklere bile kredi veriliyor. Hızlı kredi başvurusu şubeler üzerinden kabul edildiği gibi kredi onayı almak isteyen emeklilerin başka bankalardaki maaşlarını Ziraat Bankası’na taşımaları gerekiyor.

Aktif Bank SMS ile İhtiyaç Kredisi

Aktif Bank düşük kredi notu olan müşterilerine ihtiyaç kredisi veriyor. SMS kredi kampanyası bünyesinde KREDİ yazılarak 3050 numarasına mesaj gönderilmesi başvuru için yeterli oluyor.

Burgan Bank 50.000 TL İhtiyaç Kredisi

Burgan Bank bünyesinde ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlerin düşük kredi notuna sahip olmaları durumunda bile düzenli gelirleri olduğu sürece kredi çekmeleri mümkün oluyor. Banka kapsamında 36 ay vadeli kredi çekilebiliyor. Başvurular için banka şubelerine gidilmesi gerekiyor.



Son Güncelleme: 09.10.2020 16:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KrediBankaDüşük Kredi Notu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Halkbank'tan 50.000 TL kredi faizsiz verilecek
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!
Bakan Selçuk’tan ihtiyaç sahiplerine 36.7 milyon TL’lik sosyal yardım müjdesi!

Popüler Haberler

Babil dizisi hangi diziden uyarlama? Star tv Babil dizisi konusu
Zemheri dizisi hangi diziden uyarlama?
Mucize Doktor dizisi ne zaman başlayacak? Hangi diziden uyarlama? Oyuncuları kim?
Hizmetçiler dizisi uyarlama mı? Hizmetciler dizisi hangi diziden uyarlama?
Öğretmen dizisi uyarlama mı? Fox TV Öğretmen dizisi hangi diziden uyarlama?
Halk Süt Yardımı Başvuru Şartları 2020
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeliha neden yok? Nurşim Demir neden ayrıldı, geri dönecek mi?
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2020 Harika düz saç örnekleri
Pakistan yaşam şartları nasıl? 2020 Pakistan asgari ücretleri
Yemin dizisinde Münevver ölecek mi? Melahat Abbasova Ayrılacak mı?
2020 Kosgeb esnafa faizsiz kredi destekleri ne zaman berilecek?
İŞKUR ile Kamu ve Özel sektöre 2440 Güvenlik, Şoför ve İşçi alımı yapılacak!
Araç Muayene randevusu nasıl alınır? Araç muayenesi kaç yılda bir yapılır? Araç muayene süresi sorgulama
Bankalarda konut kredisi faizleri artmaya devam ediyor
The Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncuları
Baba Parası filmi ne zaman vizyona girecek? Filmin konusu ne? Baba Parası filmi nerede çekildi?
Sihirbazlar Çetesi 3 filmi ne zaman vizyona girecek? Yeni gelen oyuncular ve konusu
Sadakatsiz dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Bergen filmi ne zaman vizyona çıkacak? Film vizyon tarihi belli oldu!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü
Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Beğenildi mi? Kanal D yeni dizisi Sadakatsizı'nın reyting oranları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.