Kredi notu düşük olup kredi çekemeyenlere müjde!

Günümüzde kredi notu düşük olan müşterilerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri de kredi hizmetini alamamaktır. Kimi zaman acil nakit ihtiyacı oluşabilmekte ve bu gibi durumlarda birikimi olmayan vatandaşlar bankaların kredi hizmetlerine koşmaktadır. Kredi notu düşük olduğu için bankaların kredi hizmetlerinden faydalanamayan müşteriler için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kredi notu düşük olan müşteriler artık 100.000 TL’ye kadar kredi çekebilecekler!

Düşük Kredi Notuna 100.000 TL Kredi

Bankalara kredi kartı başvurusunda bulunan veya ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinden birine başvuruda bulunan müşteriler için değerlendirme aşamasında ilk olarak kredi notu sorgulaması yapılmaktadır. Kredi notu yüksek olan müşteriler daha kolay kredi çekebilirken, düşük olan kişiler bu hizmetten faydalanamamaktadırlar.

Müşterilerin kredi notlarını öğrenebilmeleri için bazı yöntemler bulunmaktadır. Bunun en kolay yöntemi Findeks üzerinden sorgulama gerçekleştirmektir. Yapılacak sorgulama sonucunda kişilerin bankalara olan borçları, yaptıkları ödemeler ya da hesaplarda bulunan paralar görülebilmektedir.

Ziraat Bankası Kredi Notu Düşüklere Kredi

Son olarak düşük kredi notları için bile 100.000 TL’ye kadar kredi verildiğinin açıklanması ile birlikte vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarına başladılar. Kredi verirken talep edilen koşullarda esnemeye giden bankaların halen müşterilerinden sağlamasını istediği birtakım şartlar bulunuyor.

Ziraat Bankası kapsamında anında hızlı kredi kampanyası ile birlikte kredi notu düşüklere bile kredi veriliyor. Hızlı kredi başvurusu şubeler üzerinden kabul edildiği gibi kredi onayı almak isteyen emeklilerin başka bankalardaki maaşlarını Ziraat Bankası’na taşımaları gerekiyor.

Aktif Bank SMS ile İhtiyaç Kredisi

Aktif Bank düşük kredi notu olan müşterilerine ihtiyaç kredisi veriyor. SMS kredi kampanyası bünyesinde KREDİ yazılarak 3050 numarasına mesaj gönderilmesi başvuru için yeterli oluyor.

Burgan Bank 50.000 TL İhtiyaç Kredisi

Burgan Bank bünyesinde ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlerin düşük kredi notuna sahip olmaları durumunda bile düzenli gelirleri olduğu sürece kredi çekmeleri mümkün oluyor. Banka kapsamında 36 ay vadeli kredi çekilebiliyor. Başvurular için banka şubelerine gidilmesi gerekiyor.