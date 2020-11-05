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Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar Kasım 5 2020

Sıcak gündemde yer tutan Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 5 Kasım 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Kasım 2020 Perşembe 08:17
Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar Kasım 5 2020
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Koronavirüs salgını nedeniyle hemen herkesin maddi problem yaşadığı bu dönem içinde kredi notu yeterli olanlar kredi çekerek sorunlarını halledebildiler. Ancak kredi notu düşük olan vatandaşlar bankaların kredi notlarından da faydalanamadılar. Son olarak elde edilen bilgilere göre bankalar kredi notu düşük olan ve sicili bozuk olan vatandaşlar için de 20.000 TL’ye kadar ulaşan kredi imkanı verileceğini açıkladılar.

Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar


Kredi notu düşük olan ya da sicili bozuk olan vatandaşlar bankaların kredi imkanlarında faydalanma fırsatı elde ettiler. 20.000 TL’ye kadar olan kredileri çekebilecekleri ifade edildi. 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile kredi çekilebilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan bankalardan birine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

  • Aktifbank
  • Fibabanka
  • Burgan Bank
  • Ziraat Bankası
  • Vakıfbank
  • Garanti BBVA

Sicili bozuk olan ya da geçmişte zamanında ödeme yapmayan müşterilerden kredi puanı düşük olan vatandaşlar yukarıdaki kısımda sıralanmış olan bankalardan kredi çekebilmektedirler. Ancak icralık olan müşterilerin bulunan borçlarını ödemedikleri taktirde kredi çekmeleri mümkün olmamaktadır.  Ayrıca emekli olan kişiler sicillerinin bozulmasına neden olan borçlarını ödemeleri halinde 20.000 TL’den daha çok miktardaki kredileri alabilmektedirler.

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası’na taşınması halinde 20.000 TL’den daha yüksek limitli krediler çekilebilecektir. Benzer şekilde diğer kamu bankaları için de aynı şey geçerlidir. Özel bankalar arasında Şekerbank, Burgan Bank, Denizbank, Odeabank, ICBC Bank, HSBC Bank ve ING Bank’ta emekli maaşlarının bankaya taşınması halinde kredi imkanı vermektedir. 60 ay vade imkanı ve 3 ay erteleme imkanı ile kredi verilmektedir.



Son Güncelleme: 05.11.2020 08:17
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