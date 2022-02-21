Kredi notu düşük olanlara hangi bankalar kredi verir? Kredi notu sıfır olanlar kredi kullanabilir mi?

Kredi sicili bozuk olanlara kredi şartları

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bankalar da dijitalleşmeye ayak uydurdu. Bu dijitalleşme sayesinde, intenet üzerinden kredi başvurusu yapan kişiler, kredi notuna bakılmaksızın kredi almaya hak kazanabiliyor. Bu kredilere başvurmak için bankanın gerekli prosedürlerini yerine getirmek gerekiyor. Bu şartları yerine getiren kişiler, kredi almaya hak kazanıyor.

Kredi notu düşük olan ve riskli olarak gözüken müşteriye ülkemizde birçok banka kredi vermese de veren bankalar mevcut. Bankaların şartlarını yerine getirerek, bu kredileri kullanmanız mümkün.

Kredi notu sıfır olanlar kredi kullanabilir mi?

İntenet üzerinden en çok araştırılan konulardan bir tanesi de, kredi notu sıfır olanların kredi kullanıp kullanamayacağı. Kredi notu sıfır olanlara bazı bankalar kredi vermese de, birçok banka ve finans kuruluşu bu kişilere destek sağlayabiliyor.

Bu krediyi kullanabilmek için asıl amaç, orta riskli kredi notuna ulaşabilmek. Bunun için de gerekli olan en önemli etmen bir an önce nakit paraya ulaşabilmek. Bunu gerçekleştirmek için çeşitli ipotekler kullanarak, orta riskli kredi notuna ulaşabilirsiniz.

Kredi notu sıfır olanlara kredi çıkar mı?

Bankalar kredi verecekleri müşterileri, detaylı bir şekilde inceliyor ve kredi notunu ortaya çıkarıyor. Birbirinden farklı kategorilere ayrılan müşteriler, risk gruplarına göre kredi alma sahibi oluyor. Kredi notu 1500-1900 arasında olan müşteriler rahatlıkla kredi kullanırken, 1099 kredi notunun üstünde olanlar da kredi kullanabiliyor. Ancak 1099 kredi notunun altında olan müşterilerin, kredi kullanması pek mümkün görünmüyor.

Kredi notu 0-800 olanlar nasıl kredi kullanır?

Ülkemizde 1099 kredi notu altında olan müşterilerin kredi kullanması pek mümkün görünmüyor. 1099 kredi notunun altında olan müşterilerin yapması gereken, kredi notlarını yükseltmek olacaktır. Peki, kredi notları nasıl yükseltilir?

Kredi kartı sahibi olun,

Bu kartın borcunu geciktirmeden ödeyin,

Asgari ödeme değil tam ödeme yapın,

Sürekli kredi başvurusu yapmayın,

Borçlarınızı azaltın,

Kullanmadığınız kartları iptal edin,

Bankada bulunan iletişim bilgilerinizi güncelleyin,

Başka birilerine kefil olmayın.

Kredi notu düşük olan müşterilere hangi bankalar kredi verir?

Ülkemizde birçok banka kredi notu düşük olan müşteriye kredi vermiyor. Başta Akbank, Garanti ve Ziraat Bankası olmak üzere pek çok bankadan kredi almak mümkün değil. Peki, hangi bankalar kredi notu düşük olan müşteriye kredi verir? İşte o bankaların listesi...

Altenatif Bank,

Arap Türk Bankası,

Burganbank,

ICBC,

Citibank,

Fibabanka,

Rabobank,

MUFG Bank Turkey,

Odea Bank,

Turkland Bank.

Kredi notunuz düşükse ve birçok bankadan ret cevabı alıyorsanız, yukarıda bulunan bankalardan kredi kullanabilirsiniz. Özellikle ICBC bu konuda müşterilerine oldukça elverişli bir ortam sunuyor. Çözüm odaklı bir işleyişe sahip olan ICBC, kredi notu düşük olan müşterilere kredi verme konusunda önemli bir konuma sahip.