Kredi Notu düşük olanlar nasıl kredi kullanır? Kredi Notu Sorgulama nasıl yapılır? Evraksız Kredi nasıl kullanılır?

Kredi notu düşük olanlar için kredi veren bankalar

Aktifbank kredi ve bireysel kredi başvurularında , maaş bordrosu , gelir belgesi, kredi notu bilgilerine takılmadan kendi sitesi üzerinden kredi vermektedir.

Aktif Bank’ın kendi sitesine girdikten sonra ,’ Hemen başvur ‘ seçeneğine tıklamak gerekiyor. Bu seçeneğe tıkladan sonra önümüze yeni bir sayfa gelecek ve doldurmanız gereken yerleri doldurmanız istenecektir. Hemen sonra ihtiyacınız kadar olan kredi tutarını , vadesini seçmeniz gerekiyor. 3 ay ile 36 arasında bir vade tercihiniz vardır. Bu bilgiler doldurulduktan sonra belirlediğiniz kredinin tutarı ile geri ödenmesi gereken tutar hesaplanır. Aylık ödemeniz gereken taksitlerin miktarı gösterilecektir. Bu bilgileri inceledikten sonra, paranı hemen al butonuna tıklamanız gerekiyor. Faiz oranı ile hesaplama tablosu karşınıza çıkacaktır.

Maaş bordronuz ve gelir belgeniz yoksa kredi alabiliyor musunuz?

Kredi notunuz düşük olsa bile 25 bin TL’ye kadar kredi başvuru yapabilmektesiniz. Bu süreçte Aktif Bank, kişisel bilgilerinizi sisteme kaydetmez ve kredi notunuz ile ilgili araştırma yapmadan kredi başvurusu yapmanıza fırsat vermektedir. Açılan sayfada istenilen bilgileri girerek işleme devam ederek başvuru işleminizi biterebilirsiniz. Sisteme girdiğiniz numara üzerinden , başvurduğunuz kredi ile ilgili onaylanıp onaylanmadığı hakkında SMS gelecektir.

Kredi notu düşük seviyede olan insanlar dışında, maaş bordrosu olmayan insanlar intenet ve mobil uygulamalar üzerinden kredi başvurusu yapabilmektedir. Akbank Direkt Mobil uygulaması sayesinde bankaya gitmeden veya gelir belgeniz ve maaş bordronuz olmadan , kısa süre içerisinde kredi başvurunuzu yapabilir, onaylandığı taktirde başvurduğunuz miktarı anında çekebilirsiniz.

Bu özellik sayesinde ev hanımları ile üniversite öğrencileri kredi başvurusunda bulanabileceklerdir. Akbank’ın mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunu yapabileceklerdir.

Kredi notunuz sıkıntılı değilse veya sıfır olmadıysa Akbank’ın kredi sistemi üzerinden 40 Bin TL’ye kadar kredi çekme imkanına sahipsiniz. Bu işlemi yapmanız için sadece Akbank vadesiz mevduat hesabınız olması gerekir. Akbank’ın intenet sitesi üzerinden Kredi işlemleri sayfasından başvuru formunu doldurabilirsiniz. Çekmek istediğiniz miktarı belirleyerek , taksit sayısını görebilirsiniz. Aylık olarak ödemeniz gereken miktarının bilgisini sağ tarafta bulabilirsiniz. Ayrıca bu başvuları mobil telefonlarınızdaki Akbank’ın mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Akbank haricinde , QNB Finansbank’a ait olan Enpara’dan da gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilirsiniz. TEB’da dijital sistemi üzerinden gelir belgesi olmaksızın kredi başvurusu imkanı sunmaktadır. Siz de ihtiyacınız olan nakit miktarına şartlarınıza en uygun faizi veren banka hangisi ise o banka üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.