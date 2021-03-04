İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Mart 4 2021

Birçok okurumuz tarafından merak edilen ve yazarlarımız tarafından da takip edilen Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları haberine dair sıcak gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız Mart 4 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 12:56
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Mart 4 2021
Takip Et:

Koronavirüs salgını nedeniyle hemen herkesin maddi problem yaşadığı bu dönem içinde kredi notu yeterli olanlar kredi çekerek sorunlarını halledebildiler. Ancak kredi notu düşük olan vatandaşlar bankaların kredi notlarından da faydalanamadılar. Son olarak elde edilen bilgilere göre bankalar kredi notu düşük olan ve sicili bozuk olan vatandaşlar için de 20.000 TL’ye kadar ulaşan kredi imkanı verileceğini açıkladılar.

Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar

Kredi notu düşük olan ya da sicili bozuk olan vatandaşlar bankaların kredi imkanlarında faydalanma fırsatı elde ettiler. 20.000 TL’ye kadar olan kredileri çekebilecekleri ifade edildi. 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile kredi çekilebilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan bankalardan birine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

  • Aktifbank
  • Fibabanka
  • Burgan Bank
  • Ziraat Bankası
  • Vakıfbank
  • Garanti BBVA

Sicili bozuk olan ya da geçmişte zamanında ödeme yapmayan müşterilerden kredi puanı düşük olan vatandaşlar yukarıdaki kısımda sıralanmış olan bankalardan kredi çekebilmektedirler. Ancak icralık olan müşterilerin bulunan borçlarını ödemedikleri taktirde kredi çekmeleri mümkün olmamaktadır.  Ayrıca emekli olan kişiler sicillerinin bozulmasına neden olan borçlarını ödemeleri halinde 20.000 TL’den daha çok miktardaki kredileri alabilmektedirler.

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası’na taşınması halinde 20.000 TL’den daha yüksek limitli krediler çekilebilecektir. Benzer şekilde diğer kamu bankaları için de aynı şey geçerlidir. Özel bankalar arasında Şekerbank, Burgan Bank, Denizbank, Odeabank, ICBC Bank, HSBC Bank ve ING Bank’ta emekli maaşlarının bankaya taşınması halinde kredi imkanı vermektedir. 60 ay vade imkanı ve 3 ay erteleme imkanı ile kredi verilmektedir.



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:56
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ev hanımları kredi başvuru şartları nelerdir? Ev hanımlarına kredi veren bankalar listesi!
Ev hanımları kredi başvuru şartları nelerdir? Ev hanımlarına kredi veren bankalar listesi!
Tavuk çiftliği kurmanın maliyeti ne kadar? Tavuk çiftliği için devlet desteği var mı?
Tavuk çiftliği kurmanın maliyeti ne kadar? Tavuk çiftliği için devlet desteği var mı?
Sanal kart nedir, nasıl oluşturulur? Sanal kart geçerlilik süresi ne kadardır?
Sanal kart nedir, nasıl oluşturulur? Sanal kart geçerlilik süresi ne kadardır?
Türkiye'de satışa çıkarılan hibrit arabalarının fiyatları belli oldu mu?
Türkiye'de satışa çıkarılan hibrit arabalarının fiyatları belli oldu mu?
Uzman er ve erbaş maaşları ne kadar oldu? 2021 askerlik maaşları ne kadar oldu?
Uzman er ve erbaş maaşları ne kadar oldu? 2021 askerlik maaşları ne kadar oldu?
Trendyol mağaza açma ve satış komisyon oranları 2021
Trendyol mağaza açma ve satış komisyon oranları 2021

Popüler Haberler

Çalışanlara şubeye gitmeden 50000 TL anında kredi! Mart 4 Perşembe
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Mart 4 2021
Kaymakamlık sosyal yardımlara başvurmak için gerekli olan belgeler ve şartlar nelerdir?
Diş ipinin önemi nedir, diş ipi nasıl kullanılır?
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
SGK rapor parası yatmadı ne yapabilirim? Hesabıma ne zaman yatar, nerden ve nasıl öğrenirim?
Kardeşlerim dizisi Suzan kimdir? Suzan gerçekte kimdir?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Düğün salonları ne zaman açılacak? Kısıtlama kapsamındaki düğün yasakları kalkacak mı? Tarih belli oldu mu?
Trendyol, Hepsiburada, Çiçeksepeti, n11 Black Cuma Efsane Cuma 2020 indirimleri tarihleri
Çukur dizisi Cennet kimdir? Aylin Engör hakkında bilgiler
30 Ağustos resmi tatil mi? Kamu kurumları ve bankalar açık olacak mı?
The Walking Dead 10 sezon finali ne zaman yayınlanacak? 11. Sezon olacak mı?
Korona Halkbank Ekonomik İstikrar Kalkanı Destekleri ve Esnaf Kredileri
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası düşük faizli temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Tövbeler Olsun yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?
Whatsapp bellek yetersiz sorunu ve bellek temizleme yöntemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.