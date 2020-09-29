Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Eylül 29 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle hemen herkesin maddi problem yaşadığı bu dönem içinde kredi notu yeterli olanlar kredi çekerek sorunlarını halledebildiler. Ancak kredi notu düşük olan vatandaşlar bankaların kredi notlarından da faydalanamadılar. Son olarak elde edilen bilgilere göre bankalar kredi notu düşük olan ve sicili bozuk olan vatandaşlar için de 20.000 TL’ye kadar ulaşan kredi imkanı verileceğini açıkladılar.

Kredi Notu Düşük Olanlara ve Sicili Bozuk Olanlara Kredi Veren Bankalar

Aktifbank

Fibabanka

Burgan Bank

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Garanti BBVA

Kredi notu düşük olan ya da sicili bozuk olan vatandaşlar bankaların kredi imkanlarında faydalanma fırsatı elde ettiler. 20.000 TL’ye kadar olan kredileri çekebilecekleri ifade edildi. 60 aya kadar ulaşan vade seçenekleri ile kredi çekilebilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan bankalardan birine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Sicili bozuk olan ya da geçmişte zamanında ödeme yapmayan müşterilerden kredi puanı düşük olan vatandaşlar yukarıdaki kısımda sıralanmış olan bankalardan kredi çekebilmektedirler. Ancak icralık olan müşterilerin bulunan borçlarını ödemedikleri taktirde kredi çekmeleri mümkün olmamaktadır. Ayrıca emekli olan kişiler sicillerinin bozulmasına neden olan borçlarını ödemeleri halinde 20.000 TL’den daha çok miktardaki kredileri alabilmektedirler.

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası’na taşınması halinde 20.000 TL’den daha yüksek limitli krediler çekilebilecektir. Benzer şekilde diğer kamu bankaları için de aynı şey geçerlidir. Özel bankalar arasında Şekerbank, Burgan Bank, Denizbank, Odeabank, ICBC Bank, HSBC Bank ve ING Bank’ta emekli maaşlarının bankaya taşınması halinde kredi imkanı vermektedir. 60 ay vade imkanı ve 3 ay erteleme imkanı ile kredi verilmektedir.