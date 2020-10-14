Kredi notu düşük olan vatandaşlara sicil affı geldi mi?

Yapılan açıklamada, kredi sicil affının kredi notu düşük olan kişilere müjde getirdiğine dikkat çekildi. İyi haber nihayet vatandaşlarımızın kredi notu nedeniyle kredi alamayacağı beklentisinden geldi. Maliye ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bu konudaki konuşmasının ardından ülkemizin birçok vatandaşı bu fırsatları aramaya başladı.

Yüksek kar nedeniyle kredi almak isteyen vatandaşlarımıza 5.000 TL, 10.000 TL ve 15.000 TL'ye varan kredi imkânı sağlamaya başladık. Konuyla ilgili araştırmaya devam ettiğimiz vatandaşlar kayıtlı af aldı mı? Kötü kredi geçmişi olan kişiler kredi alabilir mi? Bu konunun gündemimizde yeri var.

Özellikle pandemi sırasında değerinin artmaya devam ettiği dönemde kredi çekmek isteyen bireyler öne çıkıyor. Milyonlarca vatandaşımız bu fırsatlardan yararlanarak birçok fırsatı beraberinde getirebilir. Maliye ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaları için rahat bir yaşam ve büyük fırsatlar getiren bir açıklama yaptı.

Sicil Affı Geldi Mi?

Bankacılık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, kredi notlarının düşük olması nedeniyle kredi başvurusu reddediliyor. Maliye ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıklaması kapsamında sicilleri kötü olan bireyler için yeni bir çözüm önerdi ve gündemimize aldı. Bakan Albayrak, dokuz ayda en fazla karı elde ettiklerini belirten bir açıklama yaptı. Nihayet vatandaşlarımıza müjdeyi gönderdi.

Pandemi sırasında, finansal zorluklar yaşayan kişiler acil nakit ihtiyacı durumunda kredi imkanlarından yararlanmak istemektedir. Ancak sicilleri kötü olan kişiler bu fırsattan yararlanamadıkları için alınan karara af talep etmektedirler. Kötü sicile sahip bireyler, banka kredisi imkanlarından yararlanmak isterler ve 9 ay içerisinde kredi imkanlarından yararlanamazlarsa sıfır faiz oranlarına yakın kredi fırsatlarını değerlendirme fırsatı bulacaklar. Banka kaydı kötü olan kişiler için yaklaşık 5.000 Türk Lirası, 10.000 Türk Lirası ve 15.000 Türk Lirası kredi faaliyeti oluşturarak acil nakit ihtiyaçlarınızı karşılama fırsatına sahip olacaksınız.

Kredi Sicili Bozuk Olanlar Hangi Bankalar Kredi Vermektedir?

Krediyi hangi bankanın sağladığını bilmeden kayıtlı afın geldiğini öğrenen vatandaşlarımızın çoğu gündemimizde yer aldı. Milyonlarca vatandaşa fayda sağlaması beklenen bu imkanlarla karşı karşıya kalması, insanların ilgisini çeken muazzam fırsatlar sunuyor. Milyonlarca vatandaşa sağlanan kredi imkânları, esnaf, çiftçi ve özel sektör çalışanları için büyük fırsatlar getirecek. Kredi notu düşük olan vatandaşlar, kredi notlarını sıfırlayabilecek ve kredilerini daha kolay çekebilecektir. Bu, kötü sicile sahip kişilere kredi fırsatı sağlayan bir bankadır;

Ziraat Bankası,

Vakıf Bankası,

Halk Bankası,

Garanti Bankası,

QNB Finansbank

Faizsiz Kredi Verilmekte Midir?

Kredi geçmişi zayıf olan kişilere yönelik talimatlarda, krediyi 9 ay içinde bile kullanmamışlarsa sıfıra yakın faizle kredi çekme fırsatını duyuracak bankalardan para çekme fırsatı yakalayabilirsiniz. Faizsiz olmasalar bile aşağı. Kamu bankalarının yanı sıra bazı özel bankalar da müşterilere bu imkanları sunarak öne çıkmaktadır. Size sunulan kredi fırsatlarını değerlendirmek için size en yakın banka şubesini ziyaret ederek başvuru sürecini tamamlama fırsatı yakalayabilirsiniz. Kayıtlı aftan yararlanmak için son 9 ayda kredi fırsatını kullanmamış olmanız gerektiğini unutmamalısınız.