İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz
Son Dakika
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert...
Tottenham, Merih Demiral'ı transfer etmek istiyor
Son Dakika
Tottenham, Merih Demiral'ı transfer etmek...
İş yerini açmaya gittiğinde büyük şok yaşadı! Gözlerine inanamadı
Son Dakika
İş yerini açmaya gittiğinde büyük...

Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 5 Ekim 2020 Pazartesi

14:29 sularında basına yansıyan Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Ekim 5 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

05 Ekim 2020 Pazartesi 14:29
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 5 Ekim 2020 Pazartesi
Takip Et:

Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası


Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 05.10.2020 14:29
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
İşkur’dan günlük 95 TL cep harçlığı müjdesi
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Emekliler için ek ödeme alma müjdesi! Ek ödemeleri almanın şartları nedir?
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
Ziraat Bankası’ndan müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik yeni kredi!
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?

Popüler Haberler

Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 5 Ekim 2020 Pazartesi
2020 Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? Destek şartları nelerdir?
2020 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2020 LGS Tercih robotu ve tercih tarihleri
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
TV 8’in yeni dizisi Kırmızı Oda’daki Necdet karakteri dikkatleri üzerinde topladı
Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Ekim 2020
Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak? Eş-Çocuk yardımı emeklilere de gelecek mi?
Yemin Reşit öldü mü, Reşit karakterini canlandıran Yavuz Ketenci diziden ayrılıyor mu?
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Emeklilere beklediği müjde geldi! 625 TL ek ödeme verilecek
Adele nasıl zayıfladı? Hangi diyetle kaç kilo verdi?
Sarımsak yutmak faydalımıdır? Tüm diş sarımsağı yutmanın faydaları nelerdir?
Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, konusu ne olacak?
Sigara fiyatları zamdan sonra ne kadar oldu? Temmuz 2019 Sigaraya yeni zam geldi mi? Zam sonrası 2019 güncel sigara fiyat listesi!
Kuzey Yıldızı Feride kimdir? Gizem Güneş kimdir, nerelidir? Gizem Güneş rol aldığı yapımlar
A101'de satılan Honor 10 Lite telefonu nasıl, alınır mı? Honor 10 Lite özellikleri
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
NEF 2020 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
Bim'de satılan Meizu Note 8 telefonu nasıl, alınır mı? Meizu Note 8 Bim satışı başladı
Maria ile Mustafa dizisi Gonca kimdir? Tuğba Tutuğ'ın hayatı!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.