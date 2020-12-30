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Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 30 Aralık 2020 Çarşamba

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 30 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 23:56
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 30 Aralık 2020 Çarşamba
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Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 30.12.2020 23:56
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