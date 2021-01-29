İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...

Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 29 Ocak 2021 Cuma

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 29 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen hakkında merak edilen güncel bilgileri 29 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

29 Ocak 2021 Cuma 23:59
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 29 Ocak 2021 Cuma
Takip Et:

Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 29.01.2021 23:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
Konut Kredi transferi nasıl yapılır? 2021 Konut kredisi transferi yapan bankalar
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
KOSGEB Yüzde 60 ve 70 oranında destek yapan bölgeler
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
İşyeri büyütme desteği nedir? 2021 KOSGEB işyeri büyütme kredisi nasıl alınır?
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Discovery ve BluTV stratejik ortaklıklarını duyurdu
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Bankacılık işlemlerinde FAST sistemi kullanılmaya başlandı!
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek
Tekfen, Azerbaycan Merkez Bankası binasını inşa edecek

Popüler Haberler

Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 29 Ocak 2021 Cuma
Kırmızı Oda Ayşe Hoca diziden ayrıldı mı? Meriç Aral diziden neden ayrıldı, geri döner mi?
Ofsaytta kol sayılır mı? Ofsaytta ayak mı vücut mu baz alınır?
Erzincan Depremi hangi yılda, ne zaman oldu? Erzincan Depremi kaç şiddetinde oldu, kaç kişi öldü?
Olağan Şüpheliler dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
MIUI 12.5 güncellemesini alacak telefonlar hangileri? Xiaomi MIUI 12.5 güncelleme çıkış tarihi açıklandı!
SGK cenaze yardımı ödemesi nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze yardımı kaç günde ödenir?
PTT Ayçiçek yağı kaç litre olacak? PTT ucuz ayçiçek yağı fiyatı ve satış tarihi
PTT 2021 Ocak Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Star TV Menajerimi Ara bu haftaki konuk oyuncu Serdar Ortaç!
Safer Ayı kaza bela ayı mıdır? Safer Ayının gerçek mahiyeti Diyanet İşleri açıklaması
2021 Asgari ücret zammı sonrası kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu?
1000 TL sosyal yardım alamayanlar için yeni devlet yardımı başvuruları alınıyor
Yargı paketine mahkumlara af ve ceza indirimi olacak mı? Genel af konusunda son gelişmeler neler?
Kozmik Işınlar Dünya'nın yanına gelecek, radyasyon oranı artacak iddiası gerçek mi?
Netflix Türkiye Şubat 2021 ayında yayınlanacak film ve dizileri belli oldu
Subay/Yedek Subay nasıl olunur? Subay olmak için gereken koşullar nelerdir?
Alev Alev Çiçeğin yaraları iyileşecek mi?
Hayvan genetik koruması hayvan ırkları ve desteklenecek iller 2021
Aykut Kocaman Çukur dizisinde kimi oynayacak, kaç bölüm kalacak?
Kanal D Yüzleşme yarışması ne zaman başlayacak? Yüzleşme yarışması formatı ne?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.