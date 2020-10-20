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Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 20 Ekim 2020 Salı

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar hakkındaki güncel bilgileri 20 Ekim 2020 Salı tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

20 Ekim 2020 Salı 21:12
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 20 Ekim 2020 Salı
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Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası


Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 20.10.2020 21:12
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