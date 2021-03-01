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Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 1 Mart 2021 Pazartesi

Gündemde hala dikkatleri çekmeye devam eden 01.03.2021 tarihli Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar haberimize dair en yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Hemen şimdi 01.03.2021 tarihili haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 00:22
Kredi notu düşük olan kişilere internetten başvuru ile kredi veren bankalar 1 Mart 2021 Pazartesi
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Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbankası ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Düşük Kredi Notu Bulunan Kişilere Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL’ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir.

Vakıfbank

Vakıfbankası da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilinmektedir.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik  belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL’ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.



Son Güncelleme: 01.03.2021 00:22
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