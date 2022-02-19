Kredi Notu 1200 ve üzerinde olanlara 35 Bin TL'ye kadar kredi imkanı

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların kredi notu 1200 ve üzerinde olursa kredi başvurusu onaylanabilmektedir.35 Bin TL’ye kadar kredi kullanılabilmektedir. 36 ay vadeli kredi imkanı sunulmaktadır.

Garanti BBVA kredi

Garanti Bankası’nın şubesine giderek ,kimliğinizle ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektesiniz. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişilerin sigortaları da en az 3 aydır yatıyorsa kredi onayı alabilmektedir. Bankanın resmi sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapılabilmektedir. Garanti, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi imkanı sunmaktadır.

Akbank kredi

Kredi notu uygun olan kişiler Akbank’dan da kredi alabilmektedir. 35 Bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektesiniz. Cep telefonunuzun üzerinden kısa mesajla kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazınız. 44 25 ‘e mesaj atabilirsiniz. Krediniz onaylanırsa en yakın şubeye giderek başvuruyu tamamlayıp kredinizi alabilirsiniz.