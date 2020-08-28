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Kredi kartınızın kullanıma açık olup olmadığı nasıl öğrenilir? Kredi kartı kullanıma açık mı?

Kredi kartınızın kullanıma açık olup olmadığını öğrenebilmek için adınıza kredi kartı sorgulama yapmanız gerekir. İşte kredi kartı sorgulama ekranı ve merak ettikleriniz.

28 Ağustos 2020 Cuma 09:37
Kredi kartınızın kullanıma açık olup olmadığı nasıl öğrenilir? Kredi kartı kullanıma açık mı?
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Kredi kartınızın kullanıma açık olup olmadığını kredi kartını aldığınız bankaya müracaat ederek öğrenebilirsiniz. Şahıs hizmetlerini aramak istemiyorsanız veya bankadan uzak durmayı planlıyorsanız Findeks aracılığıyla kredi kartınızın kullanıma açık olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Kredi kartı kullanıma açık mı?


Kredi kartınızın kullanıma açık olup olmadığını Findeks sisteminden sorgulayabilirsiniz. Findeks sisteminden öğrenek istemezseniz, kredi kartını aldığınız bankanın müşteri hizmetleriyle irtibat kurabilirsiniz. Alan şahıs hizmetlerine ek olarak doğrudan şubeye başvuruda bulunarak da sorgulama yapabilirsiniz. Şahıs hizmetlerinde güvenlik soruları olduğundan doğrudan şubeye giderek daha kısa süre içerisinde kartınızın durumunu öğrenebilirsiniz.

Kredi kartı sorgulama nasıl yapılır?

Kredi kartı sorgulamalarınızı ortalama 2-3 ayda bir kontrol etmenizde fayda var. Üzerinize bulunan kredi kartları mağduriyet oluşturabileceğinden bu anlamda gerekli kontrolleri daima yapmalısınız.



Son Güncelleme: 28.08.2020 09:37
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Anahtar Kelimeler:
Kredi Kartı
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