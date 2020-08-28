Kredi kartınızın kullanıma açık olup olmadığı nasıl öğrenilir? Kredi kartı kullanıma açık mı?

Kredi kartınızın kullanıma açık olup olmadığını kredi kartını aldığınız bankaya müracaat ederek öğrenebilirsiniz. Şahıs hizmetlerini aramak istemiyorsanız veya bankadan uzak durmayı planlıyorsanız Findeks aracılığıyla kredi kartınızın kullanıma açık olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Kredi kartı kullanıma açık mı?
Kredi kartı sorgulama nasıl yapılır?
Kredi kartı sorgulamalarınızı ortalama 2-3 ayda bir kontrol etmenizde fayda var. Üzerinize bulunan kredi kartları mağduriyet oluşturabileceğinden bu anlamda gerekli kontrolleri daima yapmalısınız.
Son Güncelleme: 28.08.2020 09:37