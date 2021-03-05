Kredi kartının asgari tutarını ödeyince ne oluyor? Kredi notu olumsuz etkilenir mi?

Kredi kartı kullanımı günümüzde oldukça yaygınlaşmaya ve herkes tarafından kullanılmaya devam ediyor. Koronavirüs nedeni ile işyerleri kapanan ve maddi sıkıntı çeken vatandaşlar var olan kredi kartlarının borçlarının tamamını ödeyemiyor. Asgari tutarını yatıran çoğu vatandaş bankalar arası puanının olumsuz etkilenip etkilenmediği en çok merak edilen sorular arasında. Öncelikle kredi kartının asgari tutarını ödemek zorunda kalan vatandaşlar faizle karşılaşmaktadır. Asgari tutar ödendikten sonra kalan tutarlar borç ödenene kadar faiz işlemeye devam etmektedir.

Kredi notu olumsuz etkilenir mi?

Asgari tutardan az ödeme yapılırsa ne olur?

Kredi kartının sadece asgari tutarını ödeyen vatandaşların mutlaka kredi notu olumsuz etkilenmektedir. Bu sebeple diğer bankalardan kredi almakta zorlaşır. Kredi kartının asgari tutarını ödeyen vatandaşlar bu sayede kartın kullanıma kapatılmasına engellemektedir. Yani borcun ödenmemesi halinde belirlenen limit bloke olmadan asgari tutar ödendiği için durdurulmaktadır.

Belirlenen asgari tutar ödenmediği zaman bu durum bankaya göre değişiklik göstermektedir. Kart nakit çekimlere kapatılır ve diğer ayın ödemeleri tamamlanmadığı zaman kart bloke edilir. 90 günlük yasal süre ile asgari tutarın ödenmesi zorunludur. Tutar ödenmediği taktirde kişi için yasal işlem başlatılır.