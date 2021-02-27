Kredi kartında nakit çekim ve harcama miktarlarında yeni düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından suç gelirlerini aklamanın yanı sıra şüpheli işlemlerle mücadele edilmesi adı altında başlatılan çalışmalar sonucu hazırlanan tebliğde bankalara ait ön ödemeli kartlar ile birlikte elektronik ortamda yapılan parasal işlemlerde kimlik tespit sınırlarında değişikliğe gidildi. Değişiklik ile birlikte limiti aşan kartlardaki şüpheli durumlar MASAK’a bildirilmesine karar verildi.

YENİ DÜZENLEME 1 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!

Buna göre; bankaların müşterilerine sunduğu yıllıkmiktarı 500 TL, aylık harcama miktarlarının da 1.250 TL'yi aşmayan ön ödemeli kartlarda bundan sonra kimlik tespitleri yapılmayacak. Söz konusu sınırların aşılması dahilinde müşterilerin bilgileri alınarak şüpheli durumlar kurula bildirilecek.

Bankacılık işlemlerinde yapılan yeni düzenlemelerin 1 Mayısıs'ta yürürlüğe gireceği belirtilirken hazırlanan tebliğe göre riskli olarak görülen bankacılık işlemlerde müşteriler basitleştirilmiş olarak bildirilen tedbir uygulamalarından yararlanamayacaklar.