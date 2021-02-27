Kredi kartında nakit çekim ve harcama miktarlarında yeni düzenleme!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından suç gelirlerini aklamanın yanı sıra şüpheli işlemlerle mücadele edilmesi adı altında başlatılan çalışmalar sonucu hazırlanan tebliğde bankalara ait ön ödemeli kartlar ile birlikte elektronik ortamda yapılan parasal işlemlerde kimlik tespit sınırlarında değişikliğe gidildi. Değişiklik ile birlikte limiti aşan kartlardaki şüpheli durumlar MASAK’a bildirilmesine karar verildi.
YENİ DÜZENLEME 1 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!
Bankacılık işlemlerinde yapılan yeni düzenlemelerin 1 Mayısıs'ta yürürlüğe gireceği belirtilirken hazırlanan tebliğe göre riskli olarak görülen bankacılık işlemlerde müşteriler basitleştirilmiş olarak bildirilen tedbir uygulamalarından yararlanamayacaklar.
Son Güncelleme: 27.02.2021 11:37