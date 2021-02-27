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Kredi kartında nakit çekim ve harcama miktarlarında yeni düzenleme!

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte nakit çekim miktarı 500 TL, harcamalarda da 1.250 TL'yi geçmeyen Kredi kartları için istenilen kimlik bilgileri verme işlemleri ilgili şart kaldırıldı. Yeni düzenleme 1 Mayısıs'tan itibaren geçerli olacak.

27 Şubat 2021 Cumartesi 11:37
Kredi kartında nakit çekim ve harcama miktarlarında yeni düzenleme!
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından suç gelirlerini aklamanın yanı sıra şüpheli işlemlerle mücadele edilmesi adı altında başlatılan çalışmalar sonucu hazırlanan tebliğde bankalara ait ön ödemeli kartlar ile birlikte elektronik ortamda yapılan parasal işlemlerde kimlik tespit sınırlarında değişikliğe gidildi. Değişiklik ile birlikte limiti aşan kartlardaki şüpheli durumlar MASAK’a bildirilmesine karar verildi.

Buna göre; bankaların müşterilerine sunduğu yıllık nakit çekim miktarı 500 TL, aylık harcama miktarlarının da 1.250 TL'yi aşmayan ön ödemeli kartlarda bundan sonra kimlik tespitleri yapılmayacak. Söz konusu sınırların aşılması dahilinde müşterilerin bilgileri alınarak şüpheli durumlar kurula bildirilecek.

YENİ DÜZENLEME 1 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR!

Bankacılık işlemlerinde yapılan yeni düzenlemelerin 1 Mayısıs'ta yürürlüğe gireceği belirtilirken hazırlanan tebliğe göre riskli olarak görülen bankacılık işlemlerde müşteriler basitleştirilmiş olarak bildirilen tedbir uygulamalarından yararlanamayacaklar.

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 11:37
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Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıNakit çekimHarcama LimitiYeni DüzenlemeKimlik Tespit Sınırı
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