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Kredi kartı yetersiz limit veriyor nedeni nedir?

Kredi kartının sıklıkla kullanıldığı bu dönemde sen çok karşılaştığımız sorunlar arasında yetersiz limit uyarısı mevcuttur. Peki kredi kartı neden yetersiz limit verir? Yetersiz limit ile karşı karıya kalmamak adına almanız gereken bazı önlemler bulunmakta.

20 Kasım 2020 Cuma 17:41
Kredi kartı yetersiz limit veriyor nedeni nedir?
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Ülke olarak geçtiğimiz pandemi sürecinde vatandaşlarımız kredi kartı ile eskiye nazaran daha fazla alışveriş yapmaktadır ve sık sık karşılaşılan sorunlar arasında kredi kartının yetersiz bakiye uyarısı gündem haline gelmektedir.

Kredi Kartı Yetersiz Limit Sorunu

Kredi kartı yetersiz limit pek çok bireyin yaşadığı bir sorun haline gelmiş bulunmakta ve hızla bu durum devam etmektedir. Belli başlı nedenler;

  • Limit yetersizliği
  • Blokaj
  • Kanuni takipte olma durumu
  • Kartınızın kapalı olması
  • Şüpheli işlem olarak görünmesi


Maddeler haline belirtilmekte. En sık karşılaştığımız durum limit yetersizliği oluyor özellikle yetersiz bakiyeden haberdar olmadan yapılan alışverişlerde mağdur olan birçok vatandaş söz konusu. Taksitli alışveriş seçeneği olduğundan ödemeler karmaşık hale geliyor bu durumun sonucunda toplam ödeme limiti aşılıyor ve yetersiz limit ile karşı karşıya kalınıyor.

Yapılan incelemede ise 8 lira alışveriş yapan bir müşteri her ay 100 lira taksitle toplamda 8 ay boyunca ödeme yaptığında kredi kartı bakiyesinden 800 lira hesabından çekilir. Her ne kadar küçük bir problem olarak görünse de bireyler arasında farklılık gösteren sorun haline gelmekte. Bu sebepten mağdur olmamak adına yapılması gereken düzenli bir ödeme planına sahip olmak ve bakiye ne kadar ise ona göre harcama sağlamak gerektiğidir.

Kredi Kartınızın Yetersiz Limit Durumunda Ne Yapmalısınız? Öncelikle banka ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bankanız ile iletişime geçtiğinizde yaşadığınız problemi anlatıp limit artışı talebinde bulunmalısınız. Farklı bir neden ile kartınız yetersiz limit uyarısı veriyor ise bankanızdan bu durum için bilgi edinebilirsiniz. Gelişen teknolojide artık bankaya gidip bilgi edinmekten ziyade bankacılık hizmetlerinden faydalanarak, mobil bankacılık üzerinden kontrol sağlayabilirsiniz. Kredi Kardı Neden Yetersiz Bakiye Verir? Bazı zamanlarda teknik bir hata olarak da karşılaştığımız bir durum olsa da yetersiz bakiye sorunun birçok sebebi mevcuttur, borç ödemeniz gecikmiş olabilir, hesabınıza para yatmamıştır veya hesaba parayı yatırmamışsınızdır bu durum sonucunda yetersiz bakiye ile karşı karşıya kalınmaktadır. Böyle bir durum ile karşı karşıya kalmamak adına daha düzenli bir ödeme ve harcama planına sahip olmanız oldukça faydalı olacaktır. Bankanızı arayarak bloke miktarını öğrenip veya limit miktarını öğrenerek daha planlı bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

 

 



Son Güncelleme: 20.11.2020 17:41
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Anahtar Kelimeler:
KredikartıBakiye
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