Kredi kartı, taşıt, konut kredi borçları 2020 yılının sonuna kadar ertelenebilecek!

Kredi ve Kredi Kartı Borçları 2020 Yılının Sonuna Kadar Ertelenebilecek!

Yaşanan korona virüs salgını sonrası büyük ekonomik sıkıntılar meydana gelmiştir. Bu olayı en az zararla atlatabilmek için hem kamu bankaları hem de özel bankalar harekete geçti. Bankalar ihtiyaç kredilerinde düşük faiz oranı ve ertelemeli ödeme seçeneği sunmaya başladı. Sadece ihtiyaç kredisi için değil konut ve taşıt kredileri içinde aynı uygulama yapıldı.

Büyük ilgi gören kredi kampanyaları devam etmektedir. Ayrıca vatandaşın zor durumda kalmaması için BDDK tarafından bir açıklama daha yapıldı. Kredi ve kredi kartı borcu olanlar ödemelerini 2020 yılının sonuna kadar erteleyebilecek. Bankaların kredi vermelerinin de önünün açılacağını belirten BDDK, Mart ayında alınan kredilerin ödemelerini Haziran ayına kadar ertelemişti. Temmuz ayında yapılan açıklamaya göre ödemeler yıl sonuna kadar ertelenebilecek.

Kredi ve Kredi Kartı Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Erteleyecek Bankalar Belli Oldu!

BDDK tarafından büyük bir adım daha atıldı ve birçok banka bu talebi kabul etti. Yıl sonuna kadar kredi ve kredi kartı borçlarını erteleyen bankalar şunlardır:

-Ziraat Bankası,

-Halkbank,

-Vakıfbank,

-Ziraat Katılım Bankası,

-Vakıf Katılım Bankası,

-İş Bankası,

-Garanti Bankası,

-Yapı Kredi Bankası,

-Akbank,

-Denizbank,

-QNB Finansbank,

-TEB,

-Şekerbank,

-Emlak Katılım Bankası,

-Kuveyt Türk Katılım Bankası,

-Odeabank,

-Albaraka Türk Katılım Bankası,

- Türkiye Finans Katılım Bankası,

-Altenatif Bank,

-Burgan Bank,

-ING Bank.

Borç erteleyen bankalar arasında bu bankalar yer almaktadır. Detaylı bilgiler bankaların kendi intenet sitelerinde yer almaktadır. Yıl sonuna kadar ertelenecek olan kredi veya kredi kartları borçlarında faiz uygulanmaktadır. Ne kadar faiz uygulanacağı bankaların intenet sitesinde yer almaktadır. Ya da borcunuzun olduğu bankayı arayarak detaylı bilgi edinebilirsiniz.