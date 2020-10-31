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Kredi Kartı neden bloke olur? Kredi kartı blokesi nasıl kalkar?

Kredi kartı bloke olan ve kartı kullanıma kapatılan kişiler kredi kartı neden bloke olur sorusuna yanıt arıyor. Kredi kartı blokesi nasıl kalkar ortaya çıktı. Bloke işlemleri ile ilgili güncel bilgileri içeriğimizde derledik.

31 Ekim 2020 Cumartesi 15:27
Kredi Kartı neden bloke olur? Kredi kartı blokesi nasıl kalkar?
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Günümüzde kredi kartları adeta yaşamımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Alışveriş, nakit ihtiyacı ya da fatura ödeme gibi konularda kullanılan kredi kartları, kimi zaman bloke olabilmektedir. Kredi kartı borcunun ödenmemesi, geciktirilmesi gibi durumlarda kart devre dışı bırakılarak kullanıma kapatılmaktadır.

Kredi kartı neden bloke olur?


Kredi kartı borcunun ödenmemiş ya da ödemesinin geciktirilmiş olduğu durumlarda ve yalnızca asgari tutarın ödenmesi durumlarında banka tarafından karta bloke konulmaktadır. Borç ödemesinin yapılmamaya devam edilmesi durumunda ise hukuki süreç başlayarak konu hacze kadar gidebilmektedir. Ayrıca bankaya taahhüt vermiş ve buna rağmen ödeme yapmamanız durumunda da hapis cezasına varabilen durumlar söz konusu olmaktadır. Bu nedenle karta bloke konulmaması için kredi kartı borcunun düzenli olarak ödenmesi gerekmektedir.

Kredi kartı blokesi nasıl kalkar?

Kredi kartı blokesinin kaldırılabilmesi ve yeniden kartı kullanmaya başlayabilmeniz için tüm borcunuzun faiziyle birlikte ödenmesi gerekir. Borcun tamamını ödeyememeniz halinde bloke devam eder ve yukarıda belirtilen olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kredi kartı blokesi ne kadar sürede kalkar?

Kredi kartı blokesinin kaldırılma süreci bankadan bankaya farklılık göstermektedir. Bazı bankalar borç ödendikten dakikalar sonra blokeyi kaldırırken, bazı bankalar ise süreci 3 aya kadar uzatabilmektedir. Ancak genel olarak blokeler 24 saat içerisinde kaldırılmaktadır.



Son Güncelleme: 31.10.2020 15:27
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Kredi KartıKredi Kartı Bloke
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