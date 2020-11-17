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Kredi kartı limiti nakite çevirilebilir mi? Kredi kartı nakite çevirme yöntemleri

Kredi kartı kullanıcıları, nakit ihtiyaçları olduğunda kredi kartı nakite çevirme yöntemlerini kullanmaktadır. İnternette sıkça araştırılan ''Kredi kartı limiti nakite çevrilebilir mi?'' sorusunu yazımızda yanıtladık.

17 Kasım 2020 Salı 21:35
Kredi kartı limiti nakite çevirilebilir mi? Kredi kartı nakite çevirme yöntemleri
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Kredi kartı limitini nakde çevirmek isteyen vatandaşlar için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bazıları yasal olsa da büyük bir kısmı yasal değildir.

Kredi kartı limitini nasıl nakit paraya çeviririm?

Acil nakit ihtiyacınız olduğunda, kredi kartı limitinizi nakit paraya çevirebilirsiniz. Bankalar nakit avans sistemini uygulamaya geçirerek bu hizmetin yolunu açtı. Ancak kartta bu özelliğin aktif olması gerekmektedir.

Kredi kartını nakite çevirme yöntemleri ise şunlardır;

-Kredi kartından nakit avans

-ATM’den para çekme yöntemi


-Alışveriş yaparak kartı paraya dönüştürme

-Kredi kartından taksitli nakit avans

Nakit avans yöntemi

Nakit avans bankaların müşterilerine nakit para hizmeti sunduğu özelliklerden biridir. Kredi kartınızın limiti kadar ATM’den nakit para çekebilirsiniz. Kredi kartınızı ATM’ye yerleştirdikten sonra para çekme ya da nakit avans menülerinden ilerleyerek nakit para çekebilirsiniz.

2020 yılından itibaren geçerli olan yasaya göre, bankaların nakit avans için tahsil edeceği en fazla faiz oranı %1,4 olarak belirlenmiştir.

İntenetten kredi kartını nakite çevirme

İntenet sitelerine ilan ekleyerek, ilanınızı GeT sistemiyle yine kendiniz satın alabilirisiniz. GeT sistemi ile satın aldığınız ürünün ödemeleri firma tarafından banka hesabınıza yatırılır ve kredi kartınız nakit paraya dönüşmüş olur.

Taksitli nakit avans ile kredi kartını nakite çevirme

Kredi kartınızla taksitli nakit avans yöntemiyle limitinizi nakite çevirebilirsiniz. Kredi karınızdan çekim yapacağınız tutarı taksitli olarak geri ödemek istiyorsanız bu yöntemi kullanabilirsiniz. Diğer şekilde nakit avans çekmeniz halinde, bir sonraki son ödeme tarihinde tutarın tamamını ya da asgari tutarı ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bonus, Axess, Neo, Paraf, World ve Maximum kartlarınız ile taksitli nakit avans çekebilirsiniz.

Kuyumculardan kredi kartını paraya çevirme

Kredi kartınızdaki limiti nakite çevirmek için kuyumcularla anlaşabilirsiniz. Kuyumcular böyle bir işlem gerçekleştirmiyor ise kredi kartınız ile taksitli altın satın alabilir ve daha sonra bozdurarak nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 17.11.2020 21:35
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