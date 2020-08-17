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Kredi kartı limiti arttırma ve güncelleme nasıl yapılır?

Kredi kartı limiti arttırma ve güncelleme nasıl yapılır? ile ilgili yeni ayrıntılar 17 Ağustos 2020 Pazartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 17 Ağustos 2020 gününe ait Kredi kartı limiti arttırma ve güncelleme nasıl yapılır? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 00:41
Kredi kartı limiti arttırma ve güncelleme nasıl yapılır?
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Yaptığı alışveriş ve harcamaların kredi kartı limitinin yeterli gelmediğini düşünen kişiler kredi kartı limitini arttırmaktadır. Kredi kartı limitinin arttırılması için öncelikle başvuru yapılması gerekmektedir ve kart limiti aylık gelir gibi faktörlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Kredi kartı limiti belirlenirken çok fazla faktör göz önünde bulundurulmaktadır. Limit başvurusunu bu faktörleri göz önünde bulundurarak yapmak faydalı olacaktır. Bu faktörlerden birisi aylık gelir ve diğer kartlarınızın limitleridir. Diğer bankalara ait kartların limitleri başvurunuzu etkilemektedir. Bunların  yanı sıra borcunuz olup olmaması da kart limiti başvurusunu etkileyen kriterlerdendir. Borcunuzun bulunması kredi notunu etkileyeceği için limiti de etkileyebilmektedir.

Asgari Ücretli Kart Limiti Hesaplama

Asgari ücretin 2.324 TL olduğunu düşündüğümüz zaman kredi kartı limiti de bunun iki katı olacak şekildedir yani asgari ücret alan birinin kart limiti 4.648 TL’dir.

Kredi Kartı Limit Yükseltme                                            

Kredi kartı limitinin yükseltilmesi için Kredi Kartıyla İntenet Bankacılığı ile, Şubelerden, SMS ile ve Müşteri Hizmetleri ile limit arttırma gibi birçok yol bulunmaktadır.

Şubelerden Kart Limiti Yükseltme


Şubeden Kart Limiti yükseltme işlemi için öncelikle en yakın şubeye gitmeniz gerekmektedir. Burada kart limitinizin yükseltilip yükseltilemeyeceğini öğrenebilirsiniz ve yükseltme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Müşteri Hizmetlerinden Kredi Kartı Limit Arttırma

Müşteri hizmetlerinden kredi kartı limiti arttırmak için ise arttırmak istediğiniz bankanı numarasını öğrenerek müşteri hizmetlerine bağlanarak limit arttırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İntenet Bankacılığı ve SMS ile Kart Limiti Arttırma

İntenet bankacılığı ve SMS ile kart limiti arttırmak için ise kullanılan bankanın intenet bankacılığına ya da mobil bankacılığına giriş yapmanın ardından Ürünler - Başvurular - Kredi Kartı Limit Arttırma menüsüne giderek kredi kartı limiti arttırma başvurusunda bulunabilirsiniz. SMS için ise intenet üzerinden bankanın SMS numarasını öğrenerek bankaya mesaj atabilirsiniz.

Kredi Kartı Otomatik Limit Artışı

Bazı kredi kartları kendi kendilerine limit artışı özelliği göstermektedir. Sicili temiz olan kişilerin limiti kendiliğinden yükselmektedir. Bu herkes tarafından tercih edilmeyen özelliği dilerseniz kapatmanız mümkündür.

Kredi Kartı Limit Başvurusu Sonucu Ne Zaman Belli Olur?

Kredi kartı başvurusu genellikle çok hızlı sonuçlanmaktadır. Kart limiti yükseldiği zaman SMS ile bilgilendirilmektedir. Kart limitinin yükselmemesi durumunda da yine bilgilendirme gelecektir.



Son Güncelleme: 17.08.2020 00:41
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