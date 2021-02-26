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Kredi kartı kullanırken mutlaka dikkat etmeniz gereken önemli bilgiler

Günümüzde milyonlarca vatandaş kredi kartı kullanmaktadır. Kredi kartı kullanan herkesin bilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki ise kredi kartının ödenmesi gereken asgari borcudur.

26 Şubat 2021 Cuma 13:00
Kredi kartı kullanırken mutlaka dikkat etmeniz gereken önemli bilgiler
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Maddi anlamda büyük kolaylıklar sağlayan kredi kartları herkes tarafından kullanılan vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Alışverişte taksit gibi imkanlar sağlaması toplu halde parası bulunmayan ve ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişilerin yardımına koşmaktadır. Kredi kartı kullanırken bazı noktalara dikkat edilmesi önem taşımaktadır.

Kredi kartı asgari tutarının ödenmesi

Bunlardan ilki kredi kartının asgari tutarının ödenmesidir. Bu kredi kartı borcunun en az ödenmesi gereken tutarının ödenmesi anlamına gelmektedir. Bu tutar bankadan bankaya değişmekte olup borcun tamamının ödenememesi durumunda en azından asgarisinin ödenmesi gerekmektedir. Eğer kredi kartı borcunun asgarisi ödenirse kredi kartınızı kullanmaya devam etmeniz mümkündür. Kredi kartının asgarisi ödenmediği durumlarda kartınız iptal edilebilmektedir. Böyle bir durumda kartınızla alışveriş yapmanız mümkün olmayacaktır. Eğer üç ay içinde borcun ödenmemesi devam ederse kart sahibi hakkında yasal işlem başlatılmaktadır.

Kredi kartının borcunun yalnızca asgari tutarının ödenmesi kredi notunu olumsuz olarak etkilemektedir. Kredi kartı borcunun ödenme sıklığı da kredi notunu etkileyen faktörler arasında yerini almaktadır.

Kredi kartı taksit erteleme işlemleri

Kredi kartı kullanan kişilerin bilmesi gereken noktalardan birisi de kredi kartı taksit ertelenmesidir. Bu sayede kredi kartınızın borcunu ilk ayda ödemek zorunda kalmayarak sonraki aylarda ödeme imkanına kavuşabilirsiniz. Kredi kartı borcunuzu tek seferde kapatabileceğiniz gibi borcu yapılandırarak taksitlerle de ödemeniz mümkündür. Maddi durumunuza göre borcu yapılandırarak ya da tek seferde kapatarak ödemeniz mümkündür.



Son Güncelleme: 26.02.2021 13:00
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Anahtar Kelimeler:
KredikartıAsgariBorç
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