Kredi kartı kullanan vatandaşları ilgilendiriyor! Bankalardan açıklama geldi! Uzmanlar vatandaşlara uyarıda bulundu!

Milyonlarda kredi kartı kullanıcısına önemli uyarı geldi. Yeni yıla doğru açıklamalar merak ediliyordu. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türk Ekonomi Bankası, İng Bank duyuru yaptı. Covid-19 salgını yaşadığımız bu zor günlerde kartlı harcamalara vatandaş daha çok ilgi göstermeye başladı. Bu ilginin sonucu olarak kartlarda puanlar da birikmeye başlıyor. Biriken puanların ne olacağı merak edilmektedir.

Biriken puanların yeni yıla devredilip devredilmeyeceği vatandaş tarafından merak edildi. Uzmanlar, vatandaşlara detaylar hakkında açıklama yaptı.

Bankalar, sene içinde biriken puanları yeni yıla devretme kararı aldığını duyurdu. Kamu ya da özel banka ayrımı yapılmayacak. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu konu hakkında değerlendirme ve açıklama yaptı. Puanların devredilmesinin olumlu bir haber olduğundan bahseden başkan, ‘’Böyle olması gerekiyordu. Bankalarda biriken puanları sene sonu iptal ediyorlardı, tüketiciye de yansımıyordu.’’ İfadelerini kullandı.

Silinen puanlar için itiraz etmek mümkün

Bankalar, sınırlı tarihi olan puanların kampanya süresince kullanılması gerektiğini söylüyor. Puanların birikim alanı yalnızca kredi kartları olmamakla birlikte akaryakıt istasyonları da olabilmektedir. Ağaoğlu, vatandaşların sene boyunca bonuslarının biriktiğini ve harcamayı unuttuklarını dile getirerek, ‘’ Tüketicinin elde ettiği puanlar onların kazanmış olduğu haklarıdır. ‘İki ay sonra sileceğim, bu yıl sonunda sileceğim’ gibi mesajlar atılıyor ancak bunların hukuki bir dayanağı yok’’ ifadelerini kullandı. Uzmanlar, vatandaşların silinmiş puanlarına itirazda bulunabileceğini belirtti. Vatandaşların, puanlar iade edilmezse Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunmaları mümkündür.

Bankalar da kredi kartında biriken puanlarla açıklamada bulundu

Vakıfbank:

Ziraat Bankası:

Halk Bankası:

Türk Ekonomi Bankası:

İng Bank:

Müşterilerimizin bankamızdan kazandıkları para puanlar haklarının zaman sınırlaması yoktur. Puan ya da kazanılan hiçbir hak silinmemektedir. Her sene biriken puanlar sonraki seneye devreder.Müşterilerimizin yapmış oldukları harcamalar sebebiyle kazandıklarılar sene sonunda silinmemektedir. Yeni yıla devir işlemi yapılan para puanlar dilendiği zaman kullanılabilmektedir.Kazanılan para puanları silmiyor ya da geri almıyoruz. Birikimler yeni seneye devredilmekte ve salgın sebebiyle biriktirilenları e-ticaret harcamalarında kullanmak mümkündür.TEB kartlarında sene boyunca biriktirilmiş puanların sonraki sene de kullanılması için devir işlemi yapılıyor. Kampanya kapsamında kazanılmış hakların biteceği zamanı müşterilere haber veriyoruz.Biriken puanlar yeni seneye devir edilmektedir. Kampanya dahilinde ise puanların silinmeyeceği bildirildi. Birikmiş puanların kampanya tarihlerinde sınırlı ise bu konu hakkında müşterilerimize bilgilendirmede bulunuyoruz.