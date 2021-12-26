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Kredi kartı harcama geçmişi nasıl silinir?

Birçok insan kredi kartlarının harcama geçmişini silmenin yollarını bulmak için internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki kredi kartı harcama geçmişi nasıl silinir? Yanıtı haberimizde…

26 Aralık 2021 Pazar 07:05
Kredi kartı harcama geçmişi nasıl silinir?
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Ülkemizde milyonlarca insan kredi kartlarıyla yaptıkları alışveriş geçmişlerini müşterisi oldukları bankanın intenet bankacılığı ve mobil bankacılık bölümlerinden temizlemenin yollarını arıyor. Peki kredi kartı harcama geçmişi nasıl silinir?

Kredi Kartı Harcama Geçmişi Nasıl Silinir?

Birçok insanın merak ettiği kredi karti harcama geçmişinin silinmesi işlemi maalesef gerçek değildir. Bankalar müşterilerinin son 5 senesine ait kayıtlı verilerine ulaşmak adına kart sözleşmesine böyle bir madde ekletmiştir. Yani kişinin banka adına hesap açtığı andan itibaren yaptığı her işlem o banka tarafından görülebilmektedir. Bu bilgilerin yenisi geldikçe eski bilgiler bankalar tarafından kayıtlardan kaldırılacaktır. Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank ve Türkiye’de bulunan daha nice banka bu şekilde müşterilerinin bilgilerini takip etmektedir.

Kredi kartındaki hareket geçmişini silmenin tek yolu kredi kartını kapatmak adına bankaya müracaat etmekten geçmektedir.


Son Güncelleme: 26.12.2021 07:05
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