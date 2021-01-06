Kredi kartı borcu son ödeme tarihinde ödenmezse ve tarih geçerse ne olur?

Covid-19 salgınının etkilediği noktalarda biri de para kullanım şekli oldu. Bu dönemde insanlar kağıt para kullanmak yerine teması en aza indirgemek amacı ile kredi kartı kullanımına geçti.

Bir yandan da salgın sürecinin maddi açıdan vatandaşı etkilemesi kredi kartı borçlarının ödemesini de sekteye uğrattı. Bu durumdan ötürü insanlar kredi kartı borçlarını ödemedikleri takdirde, son ödeme tarihini geçirilmesi sonucu ne olduğunu merak ediyor.

Kredi kartı asgarisinin son ödeme tarihi

Kredi kartından bir aylık yapılan harcamalar sonucu bir kısmının geri ödenmesi gerekir. Bu ödemeye de kredi kartının asgari borcu denir. Asgari borcun ödenmesi için kişiye 9 ve ya 10 günlük ödeme süresi verilir. Verilen tarihe kadar ödeme gerçekleştirilirse kişi herhangi bir sorun yaşamaz. Bankanın belirlediği son ödeme tarihi geçilir ve ödeme yapılmaz ise yasalar kapsamında değişik faiz oranları uygulanır. Eğer ki kredi kartı borcu aynı yıl içerisinde üç defa ödenmez ise aşağıdaki yollara başvurulur:

Yıl içinde üç kez asgari borç ödenmediği zaman kredi kartından nakit para çekimi yapılamaz. Kart nakit para çekimine kapatılır.

Arka arkaya üç kez ödenmediği takdirde kredi kartı artık kullanılamaz.

Kart kapatıldığı takdirde içinde bulunan borcun tümü ödenmek zorundadır.

Kart kapatıldıktan sonra 1 ay süresince geri ödeme yapılmadığı takdirde kredi kartı icralık olur ve aynı zamanda yasal yollara başvurulur.

Kredi kartının asgari borcunun son ödeme tarihi bir gün gecikirse bu durumda gecikme ve akdi faiz ödemesi yapılır. Yani genel anlamda kredi kartı asgari borcunu ödemede aksaklık yaşanırsa geç ödeme yapılırsa geciken gün kadar gecikme ve akdi faiz ödemesi yapılır. Bu durum zorunludur.

Aynı durum kredi kartının son ödeme tarihi için de geçerlidir. Son ödeme tarihini geçirirseniz aynı şekilde gecikme faizi ve akdi faiz ücreti ödemeniz gerekir. Bu durum geciken her gün için geçerlidir.

Kredi kartı asgari borcunun bir ay geç ödenmesi sonucu ne olur?

Eğer ki kredi kartının asgarisi geç ödenirse veya belirtilen tutardan az ödenirse her gün için faiz işler. Asgari borcun son ödeme tarihinden 30 gün geçmiş ise ve borç ödenmediyse 30 günlük akdi faiz ve gecikme faizi de ödenmelidir.

Bunun yanı sıra kart borcunun asgarisi 2 dönem yani 60 gün içinde ödenmediği takdirde kredi kartı kullanıma kapatılır. Limit olmasına rağmen kullanılamaz hale gelir. Böyle durumlarda banka müşteriyi bilgilendirmek amacı ile sık sık arar ve borç hakkında bilgi verir. Bunun yanı sıra borç ödemeyen müşteriler banka karşısında avantajlarını kaybeder.

Ödemeyi 2 dönem arka arkaya yapmadığınız takdirde banka diğer ekstrenin yani 3. ekstrenin kesilmesini ve de son ödeme gününe kadar ödeme yapıp yapılmamasını bekler. Yapılmadığı takdirde son olarak 7 gün daha süre veriri. Ödeme hala yapılmadıysa yasal yollara başvurulur. Bu yasal işlemler gelirinize veya üzerinizdeki mallara el koymayı kapsar.

Eğer 3 dönem ödeme yapılmaz ise yasal yollar dışında bir de banka tarafından kara listeye alınırsınız. Bu da kişinin sicilini etkiler. Beş yıl boyunca sicilde görülür. Üzerinde yasal işlem olan kişi başka bankalardan işlem yapamaz.

Kredi kartı asgarisi ödenirse ne olur?

Kartın yalnızca asgarisini öder ve kalan kısmı ödemezseniz de faizle karşı karşıya gelirsiniz. Arka arkaya 3 kere asgariyi ödediğiniz takdirde kartın kalan borcunu ödeyene kadar kullanıma kapatılır.

Kartın borçlarını iyi takip edip borca sadık kalmak kredi puanı için önemlidir. Ama yalnızca kartın asgari borcu ödeniyorsa kredi puanı düşer.

Genele olarak baktığımızda kişi kart borçlarına sadık kalır ödemelerini zamanında ve düzenli yaparsa banka ile bir sorun yaşamaz ve de kredi puanına katkıda bulunur. Ama tam tersi olur borç ödenmez ise hem ödenecek miktar faiz dolayısıyla katlanır hem de bir süre sonra yasal işlemlere başvurulur. Bunun yanı sıra müşterinin sicili de etkilenir ve kredi notu düşer.