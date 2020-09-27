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Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!

Ev, tüketici ve otomobil kredisi ve kredi kartı borcu şeklinde banka borcu olanlar, nihayet bekledikleri yeniden yapılandırmanın müjdesini aldılar. Borçlarını ödeyemedikleri için zor günler yaşayan ve kara listeye alındığı için banka dışında kredi onayı alamayan vatandaşlara nihayet yeniden yapılandırma kolaylığı sunuluyor. İşte detaylar...

27 Eylül 2020 Pazar 20:51
Kredi kartı borcu olanlara yeniden yapılandırma imkanı!
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Varlık Şirketleri Ucuza Aldıkları Borçları Yapılandırma İmkânı Sunuyor! 

Korana virüsü salgını nedeniyle son dönemde yaşanan ekonomik bozulma ile birçok kişi banka borçlarını geri ödemekte zorlanmaya başladı. Varlık şirketleri, tüketici kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi ve kredi kartı borcu olan bankalara yeniden yapılandırma desteği sağlamaktadır. Bankalar, bilançolarında son dönemde ağır bir yük haline gelen takipteki alacaklarını çok daha düşük fiyatla varlık şirketlerine satarak bilançolarını temizleme imkânı bulurken, varlık şirketleri bu alacakları bankalardan çok ucuza tahsil etmektedir. Ve onu daha uygun koşullar altında yeniden düzenleme fırsatına sahip olun.

Bankalara Konut, İhtiyaç ve Taşıt Kredisi İle Kredi Kartı Borcu Olanlar Borç Yapılandırma Yapacak! 


Varlık şirketleri, vatandaşlara daha uygun koşullar altında fırsat sağlamak için yüksek ücretleri (avukat ücretleri ve gecikme faizi gibi) kaldırırken, bankalar bankalardan alacakları kötü hesapları 4 / 3'e yakın bir fiyattan satın alır. Yüksek maliyetlere neden olur. Varlık şirketlerinin tahsil ettiği tahsili gecikmiş alacakların en büyük avantajlarından biri de avukatın hazırladığı senetler sayesinde taksitli ödeme imkanıdır. Vatandaşlar, borçlarını taksitle ödeyerek borç yükünden kurtulurlar.

Borcunu Ödeyen Vatandaş Kara Listeden Çıkacak! 

Sağlanan yapılandırmanın en büyük artısı, borçlarını ödeyenleri kara listeden çıkarma fırsatıdır. Varlık şirketine borçlarını geri ödeyenler, banka ve şirketle iletişime geçerek kara listeden çıkarılacak borçlunun adını gönderecekler.



Son Güncelleme: 27.09.2020 20:51
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Anahtar Kelimeler:
BankaYapılandırmaKrediBorç
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