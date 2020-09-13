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Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!

İyi haber burada… Herkesin kredi kartı borcuyla ilgili… Kredi kartı borcunuz, mali sıkıntılarınız ve ödeme güçlükleriniz varsa bunun yapısal bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Kredi kartı borcunuzu yapılandırma yolları haberimizde detaylı bir şekilde anlatmış bulunmaktayız!

13 Eylül 2020 Pazar 13:55
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
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İş Bankası, Akbank, Halkbank ve Finansbank kredi kartı borcunu yapılandırma fırsatları! Bankalar, kredi kartı borçlarını yeniden yapılandırmak için farklı uygulamalar kullanıyor.

Tahsis ve borç konsolidasyonu arasındaki temel fark, kredi puanlamasına dikkat etmektir. Kredi puanı düşükse, kredi kartı borcu birkaç döneme bölünebilir ve ancak kredi puanı yüksekse kredi borcu çıkış sürecini sorgulayabilirsiniz. Korona virüs salgını nedeniyle bankalar destek vermeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Halkbank ve Finansbank’a ait kredi kartı kullanan müşterilerimiz kısa mesaj göndererek kredi kartı borçlarını erteleyebilirler.

KREDİ KARTI BORCU TAKSİTLENDİRME FIRSATI!

Kredi borcunun taksit ödemesi ilgili bankaya yapılır. Kredi kartı borç yapılandırması, borcun bulunduğu bankanın normal imkanları takip edilerek veya doğrudan banka ile iletişime geçilerek gerçekleştirilir.


Bankalar, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasında farklı yaklaşımlar benimsiyor. Bu uygulamalar ipotek talep etme, taksitli ödeme ve değişen faiz oranları şeklindedir. Ancak bankaların ortak özelliği, geliri temel standart olarak kabul etmeleridir. Banka, kredi kartı yapılandırma sürecinde vade tarihini ve faiz oranını gelir düzeyine göre değiştirmektedir. Kredi kartı borç yapılandırması 12, 24 ve 36 ay vade fırsatları ile gerçekleştirilebilir.

İŞ BANKASI KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA FIRSATI

Kredi kartı ekstrenizi İş Cep, Maximum İş yerim, Maximum Mobil ve İntenet Şubesi'nden sözleşme faiz oranının 3 aya kadar uzatabilirsiniz. İşleminizi Türk Lirası hesap ekstrenizin son kullanma tarihi ile sona erme tarihi arasında uzatabilirsiniz. Tüm kredi kartı ekstresi borçlarını erteleme imkanına sahipsiniz. Ancak, ödenmesi gereken minimum tutarın altında gecikme yaparsanız, son ödeme tarihinde kalan minimum tutarı ödemediğiniz takdirde kartınız gecikecektir.

60 aylık kredi kartı borcu taksitlendirme için tek hesap ile birden fazla borcun yapılandırılması gerekir. Bu durumda kredi kartı borcunun yanı sıra konut veya tüketici kredisi borcu gibi ikincil borca ​​da ihtiyaç vardır. Sadece 60 aylık kredi kartı borcu yapılandırmak mümkün değil.

Birden fazla kredi kartı borcu ve kredi kartı borcu tek bir hesapta birleştirilirse yeni bir kredi açılacaktır. Yeni faiz oranı ve aylık geri ödeme planı bu kredinin başlangıcında geçerlidir. Bu neden ile mevcut faiz oranlarının üzerinde faiz oranları ile karşılaşabilirsiniz. Çünkü mevcut durumda ödeme gecikmesi yaşanmakta ve ödemenin gecikmesi durumunda banka yasal limit dahilinde faizi kullanma hakkına sahiptir. Kredi kartı yapılandırılırken hesaba diğer kredi borçlarının dahil edilmemesi tavsiye edilir. Bu şekilde yasal üst sınırdaki faiz oranlarından kaçınılır.



Son Güncelleme: 13.09.2020 13:55
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Anahtar Kelimeler:
Kredi Kartı BorcuYapılandırma
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