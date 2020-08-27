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Kredi kartı borcu olanlara müjde: Vakıfbank'tan 125 bine varan kredi imkanı

Bankalar en uygun kredi verme yarışına devam ediyor. Vakıfbank’tan borçluları sevindirecek kredi kampanyası! Borç birleştirme ve borç transferi kredisi çekmek isteyenler için en uygun faizli kredi imkânları Vakıfbank’ta…

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:15
Kredi kartı borcu olanlara müjde: Vakıfbank'tan 125 bine varan kredi imkanı
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Son dönemde bankalar adeta kredi verme yarılına giriyor. Koronavirüs ile mücadele döneminde ekonomik zorluk yaşayan vatandaşın imdadına bankalar koştu. Son olarak ise Vakıfbank verdiği borç kapatma kredisi ile dikkatleri üzerine çekti. Çeşitli borçları bulunan kişilerin tüm borçlarını tek bir çatı altında toplamak istemesi için bu kredi oldukça uygun şartlarda veriliyor. Üstelik şimdiye kadar verilen kredileri geride bırakarak oldukça yüksek miktar veriyor.

Vakıfbank, borçlarını tek bir çatı altında toplamak isteyenler için 125 bin TL kredi veriyor. Borç kapatma kredisi düşük faiz oranıyla vatandaşın oldukça ilgisi çekti. Kredi rekor sayıda başvuru talebi bekliyor. Esnek ödeme imkanları ile borç yapılandırma imkanı sağlayan Vakıfbank, borçlarını yasal takibe düşürmeden kapayacak ve sonrasında düşük orandaki faizle geri ödemelerini başlatacak.

Vakıfbank borç yapılandırma kredisi 2020


Kredi kartı borçları birikenler ve ödemekte güçlük çekenler için bu yıl pek çok banka tarafından uygun faizli borç kapama ya da borç birleştirme kredi imkânları sağlandı. Bu sayede borçlu vatandaş çeşitli bankalarda ödenmeyi bekleyen borçlarını tek bir çatı altında toplayarak yapılandırma fırsatı buldu. Son olarak Vakıfbank tarafından vatandaşa uygun faizli ve esnek ödemeli kredi sağlanıyor. Vakıfbank tüm bunlar için borç transferi ve borç yapılandırma kredisi imkânı sağlıyor. Borç transferi ve borç birleştirme kredisi ile mevcut borçlar kapanıyor ve ödemeler yapılandırılarak tahsil ediliyor.

Banka borcu birleştirme kredisi

Cumhurbaşkanı tarafından yılın başında banka borcunu ödemekte zorlananlar için bankaların çeşitli kampanyalar düzenleyeceği duyuruldu. Bunun ardından kampanya haberleri yapılmaya başlandı. Pek çok banka bu sene borçluyu rahatlatacak ödeme planları ve düşük faizli kredi imkânı sağladı. Öncelikli olarak kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalar da yapılandırma ve borç birleştirme kredisi verdi. Borç birleştirme kampanyası ile bankalara olan borcunuz tek bir çatı altında toplanarak ödeniyor ve düşük faizle geri ödemesi yapılıyor. Ziraat Bankasının yapmış olduğu borç birleştirme kredisi kredi kartı borcu olanları kapsamaktadır. Kredi borcu olanlar borç birleştirme kampanyasından faydalanamamaktadır. Bunun üzerine Vakıfbank’tan sevindirici kampanya duyurusu gecikmemiş ve borçlu vatandaş için hem kredi kartı borcu hem de kredi borcunu kapatabileceği borç transferi kampanyasını başlatmıştır. Bu sayede borçlar tek bir çatı altında birleşerek rahat ödeme imkanlarıyla tahsil edilmektedir.

Vakıfbank kredi kartı borcu transferi kredisi

Mevcut kredi kartı borçlarının ödenmesi adına Vakıfbank’tan borçları tek bir çatı altında toplama kredi duyuruldu. Bankalar tarafından kara listeye alınmamış temiz sicilli borçlulara verilen bu kredi sayesinde borç tek bir yere sabitlenmiş olmakta ve düşük faiz oranıyla da rahat ödeme olanakları sunmaktadır. Vakıfbank ya da başka bir bankaya borcunu z var is eve ödemekte zorluk çekiyorsanız kredi transferi kampanyasına başvurarak bankaya borcunuzu kapattırabilir ve düşük faiz oranıyla geri ödemesini yapabilirsiniz. Bu sayede yasal süreç başlamayarak huzurlu bir ödeme dönemi geçirebilirsiniz. 20 bin TL’ye kadar transfer kredisi sağlanmaktadır. 18 ay vadeyle ödenecek olan borç istendiği takdirde üç ay ertelemeli olarak da başlayabilmektedir. Bir başka avantaj ise kişi ödeme planını kendisi belirleme imkanına sahiptir. Bu sayede istenirse her ay aynı miktar ya da aylara göre değişken miktarla borç ödenebilmektedir.

 Bu krediye ek olarak Vakıfbank düşük faizli ihtiyaç kredisi imkanını da müşterilerine sunmaktadır. %1,12 faiz oranında 125 bin TL’ye kadar kredi imkânı sunulmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyenler en yakın şubeye giderek işlemlerine başlayabilmektedir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:15
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Anahtar Kelimeler:
VakıfbakKrediBorçKampanya
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