Kredi kartı borcu olanlara Finansbank, TEB, Garanti, Akbank'dan borç kapatma kredisi

Bankalara veya birden çok bankaya kredi kartı borcu olan ve borçları farklı bankalara da alan vatandaşlarımıza Akbank, garanti Bankası, TEB ve Finansbank borç kapatma kredisi imkanı verecek. Borç kapatma kredisi sayesinde farklı bankalara dağılmış olan borcunuzu tek bir çatı altında toplayabilirsiniz ve aylık ödemelerle borcunuzu kapatabilirsiniz.

Koronavirüs salgınından dolayı ülkemizde milyonlarca vatandaşımız ekonomik zorluk yaşıyor. Özellikle bu süre içerisinde işten çıkarılan ve maddi açıdan büyük zorluklar çeken vatandaşlarımıza bankalardan destekler geldi. Ancak vatandaşlarımızın birçoğunun bankalara yüksek miktarlarda borcu var.

Koronavirüs salgını döneminde kredi kartı kullanım oranı çok yükseldi. Buna bağlı olarak kredi kartı kullananların borcu da yükselmiş oldu. Farklı bankalardan kredi kartı alan vatandaşlarımız, dağınık borçlarına ödemekte gerçekten zorluk çekiyor. Bu açıdan bazı bankalar bir araya gelerek vatandaşlarımızın maddi zorluklarını rahatlatmak adına çeşitli kredi kampanyaları düzenlemeye başladı.

Son dönemlerde kredi kartı ve kredi kullanımında yüksek artışlar yaşanıyor. Özellikle pandeminin başladığı 2020 yılından itibaren kredi kartı ve kredi kullanım oranları artışa geçti. Vatandaşların nakit ihtiyacı her geçen gün artarken kredi faiz oranları da yükseliyor. Bu açıdan vatandaşlarımız borçlarına ödeyemeyecek duruma geldik. Bunu bilen bankalar yapılandırma kredisi ile vatandaşlarımızı rahatlatıyor.

Yapılandırma kredisi kapsamında farklı bankalara dağılmış olan borçlarınızı tek bir çatı altında toplayabilirseniz. Bu sayede gelirinizin büyük bir kısmını farklı bankalara ödemek yerine tek bir çatı altında daha rahat ödeme imkanına sahip olursunuz.

ING Bank Borç Kapatma Kredisi

Vatandaşlarımıza borç kapatma kredisi veren bankalar arasında ING bank geliyor. Borç kapatma kredisinde kredi faiz oranı %1.49 olarak dikkat çekiyor. Ayrıca 36 ay vade ile ödeme erteleme fırsatı sünüyor. Bu faiz oranı 50.000 TL ve altı krediler için geçerlidir.

Akbank Borç Kapatma Kredisi

Borç kapatma kredisi veren bankalardan biri de Akbank’tır. Ayrıca müşterilerine borç transfer kredisi imkanı veriyor. Borç kapatma kredisi olarak Akbank, müşterilerine 20.000 Türk Lirası kredi imkanı veriyor.

İhtiyaç Kredisi Yapılandırma

Kredi kartının yanı sıra ihtiyaç kredisi için yapılandırma kredisi veren bankalar mevcuttur. Bu bankalar arasında Garanti, İş Bankası, TEB, Aktif Bank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, ING Bank ve Denizbank gelmektedir.

Aktif Bank, TEB, İş Bankası, Denizbank, ING Bank, Garanti Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası, Akbank gibi bankalar üzerinden kredi kartınızı borçlandırmasını yapabilirsiniz. Ayrıca Akbank bir sene vadeyle 20.000 Türk Lirası kredi kartı borç yapılandırması yapıyor.

Borç Kapatma Kredisi Aranan Şartlar

Borç kapatma kredisi kullanmak ya da transfer kredisi almak istiyorsanız sizden bazı şartlar aranmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz bankalara giderek borç kapatma kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Ancak bankalar sizden belli şartlar aramaktadır. En büyük şartlardan birisi de kişinin yasal takibinin bulunmamasıdır. Bankaya olan borcunuzdan dolayı yasal takibe düşmemiş olmanız gerekiyor.

Bunun dışında bankalar gelir belgenizi istemektedir. Ancak gelir belgeniz olmasa da borç kapatma kredisi ne başvuru yapabilirsiniz. Gelir Vergisi sayesinde bankalar maaşınızın yarısını geçmeyecek şekilde sizlere aylık ödeme koşulları sunar.

İpotek karşılığında borç kapatma kredisi veren bankalar vardır. Yukarıda bahsettiğimiz bankaların herhangi bir şubesine gittiğiniz vakitte ipotek karşılığında size borç kapatma kredisi verecektir. Borç kapatma kredisi ne yaptığınız başvuru onaylanırsa bütün bankalardaki kredi borçlarımız kapatılacak ve tek bir çatı altına alınacaktır.

Borç Kapatma Kredisi Almanın Yolları Nelerdir?

Ülkemizde birçok vatandaşımız bankalardan aldığı kredi borçlarına ödemekte zorlanıyor. Özellikle farklı bankalara birden fazla borç ödeyen kişiler hem maddi hem de manevi açıdan yıpranmaktadır. Her iki açıdan da rahatlatmak istiyorsanız bankaların size sunmuş olduğu borç kapatma imkanından yararlana bilirsiniz. Borç kapatma kredisi ile farklı bankalar olan borcunuzu kapatabilir borcunuzu tek bir çatı altına alarak kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz. Farklı bankalara borcunuz dalmış ise hesabınız karışabilir.

Pandemi şartları vatandaşımızın ekonomik açıdan belini bükmüştür. Pandemi etkisiyle birçok sektöre zam geldi. Ekonomik sorunlar yaşayan vatandaşlarımızın nakit ihtiyacı ortaya çıktı. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız soluğu bankalarda aldı. Bankalardan kredi kartı ve kredi kullanan vatandaşlarımız kısa bir süreli de olsa kredi ihtiyaçlarını karşılamış oldular. Ancak aradan neredeyse bir yıl geçtikten sonra borçlarına ödemekte zorlanıyorlar.

Borçların ödemekte zorlanan vatandaşlarımız hem maddi açıdan hem de manevi açıdan büyük zararlar görüyorlar. Bundan dolayı bazı bankaların almış olduğu bir takım önlemler mevcuttur. Bu önlemler kapsamında farklı bankalara kredi borçları olan ve Birden fazla kredi kartına borcu olan vatandaşlarımızın borçları artık tek bir çatı altında toplanarak aylık düzenli ödeme talimatıyla kolaylıkla ödenebilecektir. Ayrıca faiz oranları da gerçekten uygundur. Bu açıdan farklı bankalara ve kartları borç ödeyerek Yıpranmak yerine borcunuzu tek bir çatı altında toplayarak kolay bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. Bu şekilde kafanız daha rahat olacaktır.