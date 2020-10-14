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Kredi kartı borcu olanlar için kredi imkanı! Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileridir?

Kredi kartı borcu olan kişiler için bankalar tarafından borç kapatma kredisi verilmektedir. Bankalar tarafından verilen bu kredi ile birlikte kişiler tüm borçlarını tek bir çatı altında toplayabilmektedir.

14 Ekim 2020 Çarşamba 23:54
Kredi kartı borcu olanlar için kredi imkanı! Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileridir?
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Pandemi süreci ile birlikte ekonomik olarak zor bir dönem geçiren vatandaşlar çareyi kredi kartı kullanmakta bulmuştu. Kredi kartı kullanan kişiler o günkü durumda kendilerini iyi bir duruma getirmiş olmalarına rağmen şu an sıkıntılı bir durumda bulunmaktadır. Ülke genelinde kredi kartı borcu olan kişilerin sayısı giderek artmaktadır.

Kredi kartı borcu olanlara müjde!

Kredi kartı borcu olan kişilerin için yeni bir kredi imkanı sunan bankalar kişilerin kredi kartı borçlarını toplu olarak kapatmalarını sağlıyor. Akbank, QNB Finansbank ve Anadolu Bank tarafından başlatılan kredi kampanyasında kişiler kredi kartlarındaki borçlarını bitirmek için uygun faiz oranlı kredi imkanı buluyor.


Kişilerin kredi kartı borçlarını kapatmaları için sunulan kredi ile birlikte kişiler tüm kredi kartı borçlarını tamamen bitirip bütün borçlarını tek bir bankaya uygun ödeme şartları altında ödeyebilmektedir. Kişiler için bu kredide 36 aya varan vade seçeneği bulunmaktadır.

Borç kapatma kredisi alma başvuru şartları

  • Yasal takipte olmamak
  • Gelir belgesi bulundurmak
  • En fazla 36 ay vade istenilmesi
  • Kredi taksitleri aylık gelirin yarısından fazla olamaz
  • İpotek durumunda eş rızası istenir
  • Güncel borçlar belgelenmeli

Akbank borç kapatma kredi başvurusu

Akbank tarafından kredi kartı borcu olan kişiler için borç kapatma kredisi sunulmaktadır. Banka tarafından kişiler 100.000 TL’ye kadar bu krediden faydalanabilmektedir. Borcunu kapatacak kişilerin tüm borçları sadece kredi kartında ise bu kişilere en fazla 20.000 TL’lik kredi verilmektedir.

QNB Finansbank borç kapatma kredi başvurusu

Belirlenen evrakları eksiksiz bir şekilde şubeye getiren kişilere borç kapatma kredisi veren QNB Finansbank, 100.000 TL’yi bulan kredi imkanını müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Banka tarafından verilen kredi için 36 ayı bulan vade seçeneği müşterilere verilmektedir.

Anadolu Bank borç kapatma kredi başvurusu

Anadolu Bank kredi kartı borcu olan kişiler için 50.000 TL’ye kadar borç kapatma kredisi vermektedir. Bu krediye başvuracak kişiler için sunulan vade seçeneği ise en fazla 36 ay olarak belirlenmiştir.



Son Güncelleme: 14.10.2020 23:54
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Anahtar Kelimeler:
Kredi Kartı BorcuBorç Kapatma Kredisi
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