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Kredi kartı borcu olanlar için borç erteleme başvuruları alınıyor!

Bankalara kredi kartı borcu olanların yüzünü güldürecek haber sonunda verildi. Covid-19 virüsü salgını sebebiyle borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar için BDDK tarafından yapılan çağrılar ardından bazı bankalar borç erteleme haberini verdiler.

03 Ekim 2020 Cumartesi 15:30
Kredi kartı borcu olanlar için borç erteleme başvuruları alınıyor!
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BDDK tarafından bankalara yapılan çağrı sonrasında bazı bankalar kredi kartı borcu olan müşterileri için borç erteleme başvurusu toplamaya başladı. Yapılan duyuru ardından Akbank kredi kartı bulunan ve borcu olan kişiler alışveriş faiz oranı üstünden hesaplanarak borçlarını 2021 senesinde Ocak ayı ekstresine kadar erteleyebilecekler.

Başvurular Akbank’ın intenet adresi üzerinden toplanacak. Borç ertelemesi yapmak isteyenlerin site üzerindeki ilgili linke tıklamaları yeterli olacak. Link içinde yer alan form kapsamında kişilerin cep telefon numaraları ve TC kimlik numaraları talep edilecek. Bu bilgilerin girilmesi ardından kayıt işlemi yapılabilecek.


Başvuru yapanların ekstreleri o dönem ve sonraki 2 dönem boyunca ertelenecek ve sonraki süreçte ise 6 taksit halinde ödenecektir.

Garanti Bankası kapsamındaki borç erteleme işlemleri için ise aşağıdaki kısımda yer alan telefon numarasının aranması gerekecek. Bu numaranın aranması ile birlikte kredi kartı borçlarının ertelenmesi için başvurular oluşturulacak.

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Son Güncelleme: 03.10.2020 15:30
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Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıBorçErteleme
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