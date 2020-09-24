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Kredi kartı borcu olan kişilere müjdeli haber geldi! Borçlara yapılandırma yapılıyor

Kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişiler için müjdeli haber bankalardan geldi. Bazı bankalar yeni aldığı kararla birlikte kredi kartı borçlarında yapılandırma yapmaya başladı.

24 Eylül 2020 Perşembe 15:22
Kredi kartı borcu olan kişilere müjdeli haber geldi! Borçlara yapılandırma yapılıyor
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Kredi kartı borcu olan kişileri sevindirecek haber geldi. Son dönemde Koronavirüs pandemisinin neden olduğu ekonomik buhranda borçlu kişiler fazlasıyla zor duruma düştü. Kredi kartı sahipleri taksit ödemelerini yapamaz hale gelirken, bankalar da bu durum karşısında borçlu kişilere yeni bir fırsat tanıdı.


Kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve kredi notunun düşmesini istemeyen kişilere bankalardan borç yapılandırma fırsatı tanınıyor. Kredi kartı borç yapılandırmasını QNB Finansbank, Halkbank, Akbank ve İş Bankası başlattı.

Kredi Kartı Borç Transferi ile Kredi Kartı Borç Yapılandırma Arasındaki Farklar Nelerdir?

Borç transferi ihtiyaç kredisi için bankaya kredi masrafı ödenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu masrafın yanı sıra kişilerin kredi faiz oranı üzerinden faiz ödemesi yapması istenmektedir. Kredi kartı borç transferinde ise kredi notunun durumu dikkate alınmaktadır.

Kredi kartı borç yapılandırması bankada yapılan borcun belli bir faiz oranı üzerinden hesaplanarak kart ekstresine taksit olarak yansıtılmaktadır. Yani borçlar belli bir faiz oranı üzerinden hesaplanarak tekrardan belirlenmektedir. Hesaplanan yeni miktar her ay kredi kartı ekstesine alışveriş gibi taksitlerle yansıtılmaktadır.



Son Güncelleme: 24.09.2020 15:22
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Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıFaizBanka
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