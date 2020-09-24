Kredi kartı borcu olan kişilere müjdeli haber geldi! Borçlara yapılandırma yapılıyor

Kredi kartı borcu olan kişileri sevindirecek haber geldi. Son dönemde Koronavirüs pandemisinin neden olduğu ekonomik buhranda borçlu kişiler fazlasıyla zor duruma düştü. Kredi kartı sahipleri taksit ödemelerini yapamaz hale gelirken, bankalar da bu durum karşısında borçlu kişilere yeni bir fırsat tanıdı.

Kredi Kartı Borç Transferi ile Kredi Kartı Borç Yapılandırma Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kredi kartı borcunu ödeyemeyen ve kredi notunun düşmesini istemeyen kişilere bankalardan borç yapılandırma fırsatı tanınıyor. Kredi kartı borç yapılandırmasını QNB Finansbank, Halkbank, Akbank ve İş Bankası başlattı.

Borç transferi ihtiyaç kredisi için bankaya kredi masrafı ödenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu masrafın yanı sıra kişilerin kredi faiz oranı üzerinden faiz ödemesi yapması istenmektedir. Kredi kartı borç transferinde ise kredi notunun durumu dikkate alınmaktadır.

Kredi kartı borç yapılandırması bankada yapılan borcun belli bir faiz oranı üzerinden hesaplanarak kart ekstresine taksit olarak yansıtılmaktadır. Yani borçlar belli bir faiz oranı üzerinden hesaplanarak tekrardan belirlenmektedir. Hesaplanan yeni miktar her ay kredi kartı ekstesine alışveriş gibi taksitlerle yansıtılmaktadır.