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Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcuna nasıl ceza uygulanır?

Günümüzün yaygın sıkıntıları arasında yer alan kredi kartı borcu insanları korkutmaya devam ederken vatandaşlar kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcuna nasıl ceza uygulanır? gibi sorulara yanıt arıyor. Salgından kaynaklı birçok kişi maddi sıkıntılar ile karşı karşıya kalırken mecburen kredi çekmek zorunda kalan vatandaşlar kredi kartı borcundan kaynaklı icralık olup olmayacağını düşünüyor. Bu yazımızda sizler için kredi kartı borcu hakkında detaylı bilgi vereceğiz…

18 Haziran 2021 Cuma 03:09
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcuna nasıl ceza uygulanır?
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Kredi kartı borcu için icralık olmak istemeyen vatandaşlar kredi kartı borcu hakkında detayları öğrenmek istiyor. Maddi sıkıntılardan kaynaklı kredi çeken vatandaşlar borçlarını ödeyemediği için zor durumda kalırken bankalar kişileri rahatsız etmeye devam ediyor. Bu yazımızda kredi kartı borcu hakkında detaylı bilgilere yer vereceğiz. İşte kredi kartı borcu ödenmezse neler olabileceği haberimizde

 Kredi kartı borcu ödenmediğinde icralık ne zaman olunur?

Kredi kartı borcu için kişilerin telefonlarına ilk olarak uyarı mesajı gelmektedir. Bu mesajda borcunuzun son ödeme tarihi ve asgari ödeme tutarı gözükmektedir. Eğer belirlenen tarihe göre borcu ödemezseniz 15 gün sonra bir daha uyarı alırsınız. 30 gün sonunda ikinci ekstra gelir ve borcunuz faiz oranı eklenerek yükselir. Bu sırada vatandaşın banka kredi notu düşüş yaşamaktadır.

60 gün ödenmeyen kredi kartı borcunda ne olur?

2 ay boyunca eğer borç ödenmezse yeni bir ekstre gelir ve yeni borç eklenir. Eğer hala ödeyemezseniz bankaya giderek yapılandırma isteyebilirsiniz. Borcun tamamını ödemek zorunda değilsiniz.  Bankalar arası sicilinizin bozulmaması ve kara listeye girmemek için asgari tutarın ödenmesi gerekir. Bazı bankalar ise zor durumda kalan müşterilerine ayrıcalık tanır ve ödeme konusunda yardımcı olur.

90 gün ödenmeyen kredi kartı borcunda ne olur?

Eğer 2 aylık süreç geçtikten sonra hala ödeme yapmadıysanız banka sizi sürekli arayacaktır. 89.gün sizi son kez arayan banka yetkilileri size icralık olacağınızı duyurur. Eğer 91çgün 3.dönem ödemesi hala yapılmadıysa banka sizi icraya verir ve bankaların yasal hakkıdır. Bundan sonrasına banka karışmaz avukat sizinle ilgilenecektir. Aynı zamanda avukatında masrafları da size düşecektir.

İcralık olduktan sonra ne oluyor?

Kişi icralık olduktan sonra muhatabı sadece hukuk bürosu olmaktadır. Hukuk bürosu dosyanız inceler ve tüm mallarınıza haciz işlemi başlatır. Avukat sizinle görüşür ve borcu ödeyip ödemeyeceğinizi son kez sorar. Eğer sigortalı bir işte çalışıyorsanız maaştan kesinti yapılır ve borç alacaklı bankaya yönlendirilir.

 İcra olunduktan sonra hapse giriliyor mu?

Eve gelen hacze ve avukat ile borcunuz ödemeniz için seçenek sunulur. Siz ise seçenekleri değerlendirerek taahhüt sözleşmesi imzalarsınız. Yine bir tarih belirlenir ve o tarihe kadar borç ödenmezse eve polis gelerek sizi götürür.

Cezaevinden çıkmanız için borçlarınızı ödemek zorundasınız. Eğer borcunuzu ödemezseniz 90 gün cezaevinde kalacaksınız. Bu duruma düşmemek için icralık olduktan sonra mutlaka onayladığınız taahhütname ile belirlenen tarih içerisinde borcunuzu ödemelisiniz. Bu yazımızda sizlere kredi kartı borcu ödenmezse ne olur sorusunun ayrıntıları ele aldık.


Son Güncelleme: 18.06.2021 03:09
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