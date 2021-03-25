Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcumu ödemedim, ne olacak?

Kredi kartı borcunuzu ödemediğinizde veya ödeyemediğinizde borcunuza faiz uygulanır. Bankanız size telefon veya mail yoluyla ulaşmaya çalışır. Ödemenizi yapmamaya devam etmeniz durumunda icra yoluna başvuracaklarını söylerler. 3 ay üst üste borcunuzun asgari tutarını ödemezseniz kartınız bloke edilir. Borcunuzu ödeyerek kartınızın blokesini açabilirsiniz. 3 ay ödeme yapmamanız durumunda icra takibi başlar ve 7 gün içerisinde ödeme yapmanız beklenir. 7 gün içerisinde ödemeyi yapamazsanız yasal takip başlar ve dosyanız avukata teslim edilir.
Taahhüdü ihlal etmeniz durumunda tutuklama emri çıkartılır. 3 aya çıkan hapis cezasına maruz kalırsınız. Borcunuzun tamamını öderseniz tahliye edilirsiniz. Böyle bir durum yaşadığınızda bankanızdan kırmızı kalem yersiniz.
Kırmızı kalem yemenin diğer adı kara listeye eklenmektir. Kara listeden çıkmak için düzenli olarak ödemelerinizi yapmanız gerekir. Kara listede kalmanız durumunda bankalardan sürekli olumsuz yanıtlar almak durumunda kalırsınız. Kırmızı kalem 5 yıl sürer. Ödemelerinizi düzenli yaparsanız bu sürede değişiklik olur.