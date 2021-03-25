Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı borcumu ödemedim, ne olacak?

Kredi kartı borcunuzu ödemediğinizde veya ödeyemediğinizde borcunuza faiz uygulanır. Bankanız size telefon veya mail yoluyla ulaşmaya çalışır. Ödemenizi yapmamaya devam etmeniz durumunda icra yoluna başvuracaklarını söylerler. 3 ay üst üste borcunuzun asgari tutarını ödemezseniz kartınız bloke edilir. Borcunuzu ödeyerek kartınızın blokesini açabilirsiniz. 3 ay ödeme yapmamanız durumunda icra takibi başlar ve 7 gün içerisinde ödeme yapmanız beklenir. 7 gün içerisinde ödemeyi yapamazsanız yasal takip başlar ve dosyanız avukata teslim edilir.

Dosyanız avukata verildikten sonra borcunuza avukat ücreti, dosya masrafı gibi ek ücretler yansır. Avukat size ulaşır. Avukatla belirlediğiniz tutara dikkat etmelisiniz. Belirlediğiniz rakamı ödeyemezseniz tutuklanırsınız. Ödemesini yapabileceğiniz tam miktarı avukatınıza söyleyin. Belirlenen miktardan sonra icra müdürünün yaptığı şahitlikle taahhüt imzalarsınız. Ödeme sözünüzden geri dönemezsiniz.

Taahhüdü ihlal etmeniz durumunda tutuklama emri çıkartılır. 3 aya çıkan hapis cezasına maruz kalırsınız. Borcunuzun tamamını öderseniz tahliye edilirsiniz. Böyle bir durum yaşadığınızda bankanızdan kırmızı kalem yersiniz.

Kırmızı kalem yemenin diğer adı kara listeye eklenmektir. Kara listeden çıkmak için düzenli olarak ödemelerinizi yapmanız gerekir. Kara listede kalmanız durumunda bankalardan sürekli olumsuz yanıtlar almak durumunda kalırsınız. Kırmızı kalem 5 yıl sürer. Ödemelerinizi düzenli yaparsanız bu sürede değişiklik olur.