Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Gecikme faizi ve Akdi faiz nedir?

Günümüzde yaygın şekilde kullanılan ve her geçen gün sayısı artan kredi kartları alışverişlerde kişilere birçok kolaylık sağlıyor. Ancak kredi kartından bilinçsizce ve bütçeyi aşacak kadar harcama yapılması kullanıcıyı zor duruma düşürmekte ve geri ödeme yapmakta zorlamaktadır.

Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur?

Son ödeme gününün birkaç gün geçen zamanlarda ilk olarak banka size kısa mesajla borcunuzu geciktirdiğinizi bildirir. Böylece banka sizden borcunuzu en yakın zamanda ödemenizi ister. Bu geciktirmeden dolayı geçen gün kadar gecikme ve akdi faiz borca eklenir. Bu durumda herhangi bir yasal takip başlamaz, ancak kredi notunuz düşer ve kredi sicilinize işlenir.

Son ödeme gününü bir ay süre ile geciktirdiniz yine aynı şekilde borca faiz işlenir ve buda kredi notunuzdan düşer. Ayrıca kredi sicilinize bu geciktirme kaydedilir.

lük bir geciktirme yapmanız takdirde kredi kartını banka kullanıma kapatır. Böylece kredi kartını herhangi bir alışveriş de kullanamayacak ve nakit çekim işlemleri gerçekleşmeyecektir. Bu günden sonra banka sürekli arayacak ve borcu en yakın zamanda ödenmesini isteyecektir. Bankanın bu çağrılarından sonra borç yine de ödenmez ise banka yasal işlem başlatılacağı belirterek gecikme ve akdi faizini borcunuzun üstüne ekler ve kredi notunuz düşerek, kredi sicilinize işlenir.

Doksan günlük bir gecikmenin sonunda ödeme yapılmaz ise bu durumunda banka sizinle tekrar iletişime geçerek, son yedi günlük bir süre verir. Bankanızın belirttiği bu yedi gün içinde ödeme yapamazsanız, banka yasal süreç başlatacaktır. Yasal süreç ile bankanızın üzerinizdeki mallara el koyma ve maaşınızın belirli bir bölümünü kesme gibi hakları bulunmaktadır. Bu durumda hakkınızda yasal işlem başlatılmasından dolayı isminiz kara listeye alınacak ve beş yıl boyunca sicilinizde kalacaktır. Beş yıllık bir sürede herhangi bir bankadan kredi kartı alamayacak ve kredi kullanamayacaksınız.

Gecikme faizi ve Akdi faiz nedir?

Gecikme ve akdi faiz, kredi kartının son ödeme gününe kadar kişiye tanınan süre içinde geciken ve hergün borcun üstüne eklenen faizdir. Kredi kartlarına uygulanabilecek en yüksek faizi bankalar değil, merkez bankası her üç ayda bir belirler.

Merkez bankasının belirlediği en yüksek faiz oranına göre bankalar da faiz oranlarını ayarlamaktadır. Merkez bankası en son 1 Kasım 2020 de kredi kartı faiz oranları güncellemiştir. Kredi kartı işlemlerinde uygulanan aylık azami akdi faiz oranı %1,46 ve aylık azami gecikme faiz oranı %1,76 olarak açıklanmıştır.