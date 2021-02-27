Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Banka haciz yollar mı?

Kredi kartı borcu ödenmez ise ne olur?

Kredi kartı asgari tutarın zamanında ödenmemesi durumu her ay kart borcunun asgari tutarını ödemek ve bu da kredi kartına faiz yüklenmesi borcun gittikçe fazlalaşması anlamına gelmektedir.

Kredi kartının toplam limiti %30-%40 denk gelen miktarın ödenmemesi halinde ya da geç ödenmesi halinde diğer ay faiz eklenmektedir. Birkaç kez ödenemez ise ciddi yollar açılabilir.

Yıl içinde kişinin 3 ve 3’ten fazla ödememesi durumunda kredi kartınız nakit kullanımına kapatılmaktadır. Nakit işlemini yapamazsınız. Bunun yanında kişiye borcunu zamanında ödememesi ya da geç ödemesi halinde yasal takip başlatılmamaktadır. Fakat kişinin kredi siciline işlenmektedir.

Geç ödenen asgari miktar nedeni ile bankalardan kredi çekemezsiniz. Kredi puanınız düşmektedir.

Kişi 2 ay üst üste borcunu ödemez ise 2.döneme girilmektedir. Nakit avans çekemezler ve kredi kartından alışveriş yapamazlar. Kart kullanıma kapatılmaktadır. Bu süreç içerisinde banka müşteriyi arar ve bir an önce borcunu ödemesini ister yoksa yasal ve idari takip başlatılacağını bildirir.

3. ayda ödeme hala yapılmaz ise banka müşterisini son kez arar ve 1 hafta müddet verir borcunu ödemesi için. Eğer 1 hafta içerisinde borç ödenmez ise yasal işlem başlatılmaktadır. Maaş yetersiz olursa kişinin mal varlığına el konulabilir.

Yasal takibe alınan kişiler Merkez Bankası kara listesine eklenmektedir. Kara listesinde olanlar borçlarını düzenli ödeseler bile 5 yıl boyunca kara listeden çıkamazlar. Bu yüzden bankalardan kredi çekemezler, kart başvurusu yapamazlar.

İstisna durumlarda bazı bankalar kara listedeki kullanıcılara kredi verse bile yüksek faizden vermektedirler.

Eve icra gelir mi?

Ekonomik sıkıntılar yüzünden bazı kredi kartı kullanıcıları borçlarını ödeyemedikleri için evlerine icra gelir mi diye merak etmektedirler. Borcunuzu ödemediğiniz durumda evinize hemen icra gelmez. Fakat borcunuzu 3 ay ödemezseniz avukatlar devredilir. Avukat icra takibi çıkarmak için dosya hazırlar ve icra dairesine giderek size ödeme emri çıkartır. Sizden 1 hafta için borcunuzun ödemesi için müsaade edilir eğer ödenmez ise icra takibi başlanmış olur.

İlk olarak maaşınıza el konularak icra koyulur. Sigortalı bir işte çalışmıyorsanız avukatla sizi arar korkutmak amacı ile evinize icra gönderileceğini söyler. Genelde avukatlar eve icra konusunda sıcak bakmamaktadırlar.

Hapis cezası verilir mi?

Kredi kartı borcu ödenmediğinde bir dönem hapis cezası vardı. Ama artık böyle bir şey yok. Fakat borç ödemediğinizden dolayı avukat size yapılandırma önerdiğinde ya da taahhüt verdiğinde imzaladığınızda yapılandırmayı bozmaktan ötürü apse girebilirsiniz. Bu sebeple yapılandırma sakın yapılandırma için imza atmayın.

